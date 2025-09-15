İsrail, Gazze'de 4 günde BM'ye ait 10 binayı vurdu 

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de sürdürdüğü soykırım ile on binlerce insanı katleden İsrail, uluslararası hukuku da çiğnemeye devam ediyor. İsrail ordusu son 4 günde bölgede bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 10 binayı vurdu. 

İsrail ordusunun son 4 günde Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı 10 binayı bombaladığı belirtildi.

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, ajansın Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin açıklamalarına yer verildi.

Açıklamada, Gazze kentinde ve kuzeyinde güvenli bir yer kalmadığı, hava saldırılarının Filistinlileri meçhule doğru göç etmeye zorladığı kaydedildi.

UNRWA'nın Gazze Vadisi'nin kuzeyindeki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda verdiği sağlık hizmetini saldırılar nedeniyle durdurmak zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, hayati önem taşıyan su ve sanitasyon hizmetlerinin ise yarı kapasiteyle verebildiği belirtildi.

10 BİNANIN 7'Sİ OKUL 2'Sİ KLİNİK

Açıklamada, son 4 gün içinde Gazze kentinde 10 UNRWA binasının hedef alındığı, bunlar arasında binlerce yerinden edilmiş kişiye barınak olarak hizmet veren 7 okul ve 2 kliniğin bulunduğu bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusu, kentte yaşayan yaklaşık 1 milyon Filistinliyi güneye sürmek için 5 Eylül'den itibaren de çok katlı binaları hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

