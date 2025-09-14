Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Hakan Fidan’dan kritik uyarı: "En büyük sorun İsrail yayılmacılığı"

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail’in sadece Filistin’i hedef almadığını, bölgede yayılmacı politikalar izlediğini vurguladı. Türkiye’nin her zaman Katar’ın yanında olduğunu belirten Fidan, bölgesel güvenliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Al Jazeera Arapça ve Katar TV’ye açıklamalarda bulundu. Fidan, İsrail’in 9 Eylül’de Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya düzenlediği saldırıya ilişkin Katar halkına “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

"EN BÜYÜK SORUN İSRAİL YAYILMACILIĞI"

Fidan, İsrail’in yayılmacı politikasını vurgulayarak, “Artık sorun sadece Filistin değil. İsrail’in topraklarını genişletip büyük İsrail’i kurmak ve komşu ülkeleri zayıf bırakmak istiyor” dedi.

Fidan, şu anda en büyük sorunun bölgedeki İsrail yayılmacılığı olduğunu vurgulayarak, "İsrail yayılmacılığının arkasında yatan iki sebep var. Birincisi, İsrail'in topraklarını genişletip büyük İsrail'i kurmak. İkincisi ise bölgedeki ülkeleri zayıf, etkisiz, özellikle İsrail'e komşu olan ülkeleri, bölünmüş vaziyette bırakmak. Bunlardan biri de Suriye. Başka ülkeler de var biliyorsunuz. O ülkelerle de iletişim halindeyiz. Lübnan var, Ürdün var, Mısır var, İsrail'e komşu olan ülkeler. Bunlardan biri de Suriye." değerlendirmesinde bulundu.

"KATAR'IN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Türkiye-Katar ilişkilerine değinen Fidan, “Türkiye ile Katar arasında sarsılmaz bir bağ vardır. Katar’ın zor günlerinde her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani arasındaki güçlü liderlik ilişkisi de toplantıda öne çıkan başlıklar arasında oldu.

FİDAN'DAN SURİYE UYARISI

Fidan ayrıca, Suriye’nin güneyinde yaşanan olayların tehlikeli olduğunu belirterek, bölgesel güvenliğin ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekti. ABD ile ilişkilerde İsrail’in etkisinin bölgedeki dengeleri zorladığını aktaran Fidan, Türkiye’nin diplomatik girişimlerini her seviyede sürdürdüğünü söyledi.

Toplantıda ve yarın yapılacak liderler zirvesinde İsrail’in yayılmacı politikaları ve bölgesel güvenlik konularının detaylı olarak ele alınacağı belirtildi. Fidan, Katar’ın arabuluculuk çabalarını ve bölge barışına katkı sağlayacak girişimlerini desteklediklerini vurguladı.

