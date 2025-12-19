Hafta sonunun gelmesiyle beraber "20-21 Aralık'ta ne sınavı var?" sorusuna cevap aranıyor. ÖSYM, MEB ve üniversitelerin sınav takvimine göre bu hafta Türkiye genelinde gerçekleştirilecek sınavlar netleşti. İşte, 20-21 Aralık sınav programı...

"Hafta sonu sınav var mı?" sorusu, 20-21 Aralık tarihlerinde sınava girecek adaylar tarafından merak edilip araştırıyor. ÖSYM sınav takvimi paylaşmasıyla beraber hafta sonu yapılacak sınavlar netleşti.

Hafta sonu sınav var mı? 20-21 Aralık 2025 ÖSYM sınav takvimi

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından cumartesi ve pazar günü 3 sınav gerçekleşecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; Adalet Bakanlığı Sınavları, Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2'nci Dönem) 21-21 Aralık'ta yapılacak.

E-YDS 4 İLDE YAPILACAK

Elektronik Yabancı Dil Sınavı ( e- YDS), 20 Aralık Cumartesi günü saat 13. 45'te Adana, Ankara, İstabul ve İzmir'de İngilizce olarak yapılacak.

Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 80 sorudan oluşan sınav 180 dakikada sürecek ve 16.45'te sona erecek. Ek süre hakkı bulunan adaylar için 30 dakikada ilave süre uygulanacak.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitim Girişi Sınavı (YDUS), 21 Aralık Pazar günü Ankara'da yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı Sınavlarının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi'ne 21 bin 322, Adli Yargı Testi'ne 18 bin 336, Adli Yargı-Avukat Testine 4 bin 667, İdari Yargı Testi'ne 7 bin 474 aday başvuru yaptı. 2025’in son Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na 5 bin 266, YDUS 2'nci Dönem’e 4 bin 522 aday başvurdu. e-YDS için Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir e-Sınav Merkezlerinde bulunan 47 sınav salonu kullanılacak. Kağıt tabanlı olarak yürütülecek sınavlar için toplam 148 sınav binası ve 2 bin 392 sınav salonu kullanılacak. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil toplam 8 bin 448 kişi görev yapacak. Sınavlara toplam 139 engelli aday katılacak. Hem elektronik hem fiziki sınav binalarında engelli adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları her sınavda olduğu gibi sınav ücretinden muaf tutuldu, 778 aday bu haktan yararlandı" ifadelerini kullandı.

