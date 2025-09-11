Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hamas geri adım atmadı! İsrail'in Doha planı suya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes için arabuluculuk görevini üstlenen Katar'ın başkentini vuran İsrail amacına ulaşamadı. Doha saldırısının ardından Hamas’ın Gazze’de ateşkese yönelik talepleri değişmedi.

Hamas yetkilisi Fawzi Barhoum, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine düzenlendiği saldırının ardından Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin taleplerinde bir değişiklik olmadığını açıkladı.

SALDIRI TOPLANTI SIRASINDA YAPILDI

Hamas yetkilisi Fawzi Barhoum, Katar’ın başkenti Doha’da açıklamalarda bulundu. Barhoum, İsrail’in 9 Eylül’de Doha’ya düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda Hamas’ın müzakere heyetini hedef alındığını ve saldırı sırasında heyetin bir gün önce Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani tarafından sunulan Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin yeni teklifi ele aldığını ifade etti. Barhoum, "Saldırı gerçekleştiği sırada, müzakere heyeti teklife vereceği cevabı tartışıyordu" dedi.

HAMAS TALEPLERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Saldırının ardından Hamas’ın Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin taleplerinde bir değişiklik olmadığını belirten Barhoum, Hamas'ın ateşkes için temel taleplerinin tam ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, gerçek bir esir-rehine takası, insani yardım ve bölgenin yeniden inşası olduğunu yineledi.

Barhoum, "Bu suç, tüm Arap ve İslam ülkelerine savaş ilanıdır. İsrail'in başarısız girişimi, Gazze'deki başarısızlığın ardından hayali bir zafer elde etme girişimidir" ifadelerini kullandı. Barhoum, ayrıca İsrail saldırısında Hamas’ın Gazze lideri Halil el-Haya'nın eşinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu Doha'ya düzenlediği saldırıda 1'i Katarlı güvenlik gücü, 5'i Hamas üyesi olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında el-Haya'nın oğlunun da bulunduğu bildirişmişti.

