İşte Doha’nın şifreleri! İsrail'in saldırısı böyle boşa çıkarıldı

YILMAZ BİLGEN - İsrail ordusu Doha saldırısını 15 uçakla gerçekleştirdi. Elektronik harp ve tanker uçakları dışında F-1, F-16 ve F-35’lerden oluşan 10 muharip jet saldırıya katıldı. Saldırı seyri Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden gerçekleştirildi. Uzun uçuş için yakıt tanklarını entegre ettiği güdümlü sistemlerle bombaya dönüştüren İsrail, füzelerini Suudi Arabistan hava sahasından ateşledi. Ancak saldırıya katılan elektronik önleme ve tanker uçakları filoyu görünür kıldı. Yaptıkları kınamaya rağmen Birleşik Arap Emîrlikleri, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün saldırıdan haberi vardı.

ABD İLE İSRAİL'İN MÜŞTEREK OPERASYONU

Gazetemize konuşan Hamas liderlerinden Talel Nassar, saldırının başarısızlığa uğratılmasıyla ilgili bilgiler paylaştı. Saldırının İsrail-ABD müşterek operasyonu olduğunu söyleyen Nassar “Türkiye gerçek bir dost olarak tüm gücü ve imkânları ile yanımızdaydı. Saldırının plan ve istihbarat gibi aşamalarında başrolde ABD vardı. Amerikalıların toplantı yeriyle ilgili ısrarı ilk şüphe unsuru oldu. Ardından bazı dijital takip sinyalleri şüpheleri güçlendirdi. Orada bulunan heyet cep telefonları ve diğer elektronik cihazlarla ilgili çok özel tedbir ve güvenlik protokolü değişikliğine gidildi. Füzeler ateşlenmeden çok kısa süre önce yönetici kadro tahliye edildi. İsrail kanadının bu tahliyeyi fark etmesi de önlendi. Arap dünyası uyanmak zorunda. İsrail uçakları Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan üzerinden geçerek Doha’yı bombaladı. Suriye’nin savunma gücü yok ancak diğer ülkeler gördükleri hâlde neden bu katliam ordusuna müdahale etmedi ya da Katar’ı uyarmadı sorusunu sormamız elzem” dedi.

KABUSLARI, ERDOĞAN TÜRKİYE'Sİ

Saldırı sonrası İsrail’den yükselen “sıra Türkiye’deki Hamas üyelerinde” tehditlerini sorduğumuz Nassar şu cevabı verdi:

İsrail bugüne dek ciddi manada hiçbir ordu ile karşılaşmadı. Türkiye tehditleri ucuz bir blöf. Çünkü böyle bir teşebbüs İsrail’in sonu olur. İsrail’in dünya üzerindeki yegane kâbusu Erdoğan Türkiye’si. Bu millet ordusu, tarihi, inancı ve birliği ile bir değil on İsrail’i alt etmeye muktedir.

HAVA GÜCÜYLE ZAFER GELMEZ

Gazetemize konuşan emekli Hava Generali Yavuz Matur ise şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in taşeron unsurlarla birlikte Türkiye’yi kuşatma faaliyetleri yürüttüğü ve saldırı senaryoları hazırladığını biliyoruz. Diğer yandan Türkiye’nin özellikle hava savunma kabiliyetini engellemeye çalıştığı hatta Kaan’ın üretimiyle ilgili kumpaslar kurduğu bilinen bir gerçek. Bizi en güçlü rakip ve tehdit olarak görüyorlar.

Havada belirli bir üstünlük kurduklarını kabul etmekle birlikte hiçbir savaşta nihai zafer hava gücüyle elde edilemez. Türkiye farklı bir güç. Bizim de karşı konumlanmamız var ve teknoloji üssü olma yolunda hızla ilerliyoruz. Tehdit dozu yükselirken Türkiye’nin caydırıcı ve gerektiğinde operasyonel gücünü aktif hâle getirme kabiliyeti test edilirse İsrail felaketi yaşar.”

BİZE 72 SAAT YETER

Doha saldırısı ve sonrasında Türkiye’ye yönelik İsrail tehditlerini değerlendiren emekli General Halil İbrahim Büyükbaş ise şöyle konuştu: