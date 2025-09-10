Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail medyasında skandal iddia! "Netanyahu dolaylı olarak Türkiye'yi hedef aldı"

İsrail medyasında skandal iddia! "Netanyahu dolaylı olarak Türkiye’yi hedef aldı"

Güncelleme:
İsrail medyasında skandal iddia! &quot;Netanyahu dolaylı olarak Türkiye’yi hedef aldı&quot;
İsrail’in önde gelen televizyon kanallarından Keshet 12, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun son açıklamalarının yalnızca Katar’ı değil, Türkiye’yi de dolaylı şekilde hedef aldığı yorumunu yaptı.

İsrail’in önde gelen medya kuruluşlarından Keshet 12 kanalında konuşan gazeteci Amit Segal, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun son açıklamalarının, dolaylı olarak Türkiye’yi hedef alabilecek nitelikte olduğunu öne sürdü.

Netanyahu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Katar’a ve belli unsurları barındıran tüm ülkelere sesleniyorum: Ya onları sınır dışı edin ya da adalete teslim edin – yoksa biz ederiz."

İsrail dün Hamas heyetinin Gazze'de ateşkes önerisini görüştü sırada  Katar'ın başkenti Doha'Da hava saldırısı düzenlemişti. 

İsrailli gazeteciye göre, Netanyahu’nun bu açıklaması, Gazze’deki gelişmelere dair diplomatik pozisyon alan ülkelere karşı bir gözdağı niteliği taşıyor.

Segal, “Türkiye’yi de dışlamıyor” dedi.

MASRİ'DEN SKANDAL TÜRKİYE TEHDİTLERİ: DOHA'YA SALDIRAN, ANKARA'YA DA SALDIRABİLİR

İsrail’in Kudüs İbrani Üniversitesi'nde görevli olan Masri, Katar'ı "Hamas’ın suç ortağı" ilan ederek, "Bugün Katar, yarın siz" ifadeleriyle Türkiye’yi dolaylı olarak İsrail’in hedefi haline getirdi.

Türkçe paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Masri:

“Erdoğan’a nasihat: Etrafına bak!”

Hamas lideri İsmail Haniye ile Erdoğan’ın daha önceki bir fotoğrafını da paylaşarak, doğrudan Türkiye’nin Filistin’e verdiği desteği hedef aldı.

'GÜVENİN SEMBOLÜ BENİM' DİYEREK ÖVÜNDÜ

İsrail gazetesi Maariv’e konuşan Masri, “Doha’daki saldırıyı haftalar önce haber verdim. Arap dünyasında güvenin sembolü haline geldim” dedi.

İSRAİLLİ YETKİLİ: TÜRKİYE'DEN ÇEKİNMİYORUZ

İsrailli üst düzey bir yetkili de Al Arabiya'ya konuşarak: “Türkiye’den korkumuz yok. Ama çatışma da istemiyoruz. Tehdit nereden gelirse gelsin vururuz.” dedi.

