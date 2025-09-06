Türkiye’nin SİHA gücü İsrail’i korkuttu! "Ankara ile savaşa girmemeliyiz"

TV7 Israel News’in gündeme dair derin analizler sunduğu Jerusalem Studio adlı yayınına katılan İsrailli emekli Albay Dr. Eran Lerman, Türkiye ile muhtemel bir çatışma senaryosu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lerman, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye ile doğrudan bir savaşa girmenin büyük riskler taşıdığını ifade etti.

"İSRAİL, TÜRK ORDUSU GİBİ BÜYÜK BİR GÜÇLE SAVAŞMAYA HAZIR DEĞİL" Dr. Lerman, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Türk ordusunun büyüklüğündeki bir yapıyla doğrudan savaşa hazır olmadığını belirterek, "Umarız asla o noktaya gelmeyiz" dedi. Açıklamalarında Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelerine de değinen Lerman, özellikle Türk SİHA’larına dikkat çekerek "Bayraktarlar en iyiler arasında" şeklinde konuştu.

"DONANMAMIZ CESUR AMA İMKANLARI SINIRLI"

İsrail’in askeri kapasitesiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Lerman, "İmkânları sınırlı olmasına rağmen yetenekli ve cesur bir donanmamız var. Havada üstünlük noktalarımızın olduğuna da inanıyorum" dedi. Ancak kara ordusu açısından Türkiye ile doğrudan bir çatışmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

"TÜRK KARA KUVVETLERİ MUAZZAM"

Albay Lerman, Türk Kara Kuvvetleri’ni "muazzam" olarak nitelendirerek, "Asla onlarla yumruklaşmamayı dilemeliyiz" dedi. Lerman, muhtemel bir çatışma senaryosunun doğrudan değil, Suriye gibi bölgelerde vekalet savaşları üzerinden sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

"DOĞRUDAN ÇATIŞMADAN KAÇINMALIYIZ"

Açıklamasında, İsrail’in Türkiye ile doğrudan çatışmadan kaçınmak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini vurgulayan Lerman, bu tür bir senaryonun sadece iki ülkeyi değil, bölge güvenliğini de tehlikeye atabileceğine işaret etti.