New York'taki 'milyarderler gökdeleni'nde çatlaklar oluştu! Bina tahliye edilebilir

New York’un simge kulelerinden biri olan 432 Park Avenue, bir zamanlar Jennifer Lopez gibi yıldızlara ev sahipliği yaparken, şimdi ciddi yapısal sorunlarla gündeme geldi. Manhattan’daki 425 metrelik süper ince gökdelenin cephesinde oluşan çatlaklar ve mühendislerin "rüzgar ve yağmurdan aşırı etkilenme" tespitleri, binanın geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Uzmanlar, gerekli onarımların yapılmaması durumunda binanın hem sakinleri hem de çevresindekiler için tehlike oluşturabileceği konusunda da uyardı.

"KALDIRIMA BETON EL BOMBALARI DÜŞEBİLİR"

Cornell Üniversitesi’nden Prof. Anthony Ingraffea, binadaki beton bozulmaların ilerlemesi halinde "Kaldırıma beton el bombaları düşebilir" ifadelerini kullanarak riskin boyutuna dikkat çekti. Tartışmalar devam ederken, kuleyi "kusursuz estetik" uğruna inşa eden geliştiricilerin güvenlik uyarılarını görmezden geldiği öne sürülüyor.

DIŞ CEPHEYİ ONARMAK 160 MİLYON DOLARA MAL OLABİLİR

New York Times’ın haberine göre yalnızca dış cephenin onarımı için 160 milyon dolarlık bir fatura çıkıyor. Uzmanlar, sorunların bu şekilde devam etmesi halinde 432 Park Avenue’nun terk edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini öngörüyor.

BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLEBİLİR

Mühendislik uzmanları, binanın cephesinde oluşan çatlak ve oyukların, yapının rüzgar ve yağmurdan aşırı derecede etkilendiğini gösterdiğini belirtti. Aynı uzmanlar, geliştiricilerin onarımlar için yüz milyonlarca dolarlık bir harcama yapmaması durumunda, binada yaşayanların tahliye edilmesi gerekebileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, bu dev yapının mevcut haliyle yalnızca sakinleri için değil, çevresindeki yayalar için de potansiyel bir tehlike oluşturabileceği ifade edildi.