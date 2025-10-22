Yarım milyon kişi işsiz kalabilir! Dünyada en büyük şirketlerinden, insan yerine robot çalıştırılacaklar

The New York Times’ın haberine göre Amazon, önümüzdeki yıllarda ABD’de yarım milyondan fazla işçiye ihtiyaç duymayacak şekilde kapsamlı bir otomasyon planı yürütüyor.

İlgili Haber Canva, Snapchat ve Duolingo'dan Udemy'e kadar birçok uygulama çöktü, Amazon Web Services'tan ilk açıklama geldi Amazon çöktü mü, neden açılmıyor? 20 Ekim Amazon hesabına giriş yapılamıyor!

YÜZ BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Şirket içi belgeler ve çalışanlarla yapılan görüşmelere göre, Amazon’un robotik birimi operasyonlarının yaklaşık yüzde 75’ini otomatikleştirmeyi hedefliyor. Stratejinin yalnızca 2027’ye kadar 160 binden fazla yeni işe alımı önleyebileceği ve 2025–2027 döneminde 12,6 milyar dolar tasarruf sağlayabileceği belirtiliyor.

TEPKİ ÇEKMEMEK İÇİN İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Belgelerde, Amazon’un 2033’e kadar ürün satışlarını iki katına çıkarmayı, ancak iş gücünü aynı oranda artırmamayı planladığı ifade ediliyor. Şirket, otomasyonun çalışanları tekrarlayan görevlerden kurtaracağını ve robot bakımı ile mühendislik gibi yeni teknik pozisyonlar oluşturacağını savunuyor.

Haberde, Amazon’un kamuoyundaki tepkiden kaçınmak için “robot” veya “otomasyon” yerine “ileri teknoloji” ve “cobot” (iş birliği yapan robot) gibi ifadeleri tercih ettiği de aktarıldı.

Amazon ise haberdeki iddiaları reddederek belgelerin eksik olduğunu ve şirketin genel işe alım stratejisini yansıtmadığını belirtti. Sözcü Kelly Nantel, yaklaşan tatil sezonu için 250 bin işçi alımı planladıklarını söyledi ancak bu pozisyonların kaçının kalıcı olacağı konusunda bilgi vermedi.

2018’den bu yana Amazon’un ABD’deki çalışan sayısı hızla artarak yaklaşık 1,2 milyona ulaştı.