Yarım milyon kişi işsiz kalabilir! Dünyada en büyük şirketlerinden, insan yerine robot çalıştırılacaklar

Dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret şirketlerinden biri olan Amazon, yarım milyon çalışanını robotlarla değiştirmeyi planlıyor. The New York Times'da yayımlanan haberde, Amazon’un kamuoyundaki tepkiden kaçınmak için “robot” veya “otomasyon” yerine “ileri teknoloji” ve “cobot” (iş birliği yapan robot) gibi ifadeleri tercih ettiği de aktarıldı.

The New York Times’ın haberine göre Amazon, önümüzdeki yıllarda ABD’de yarım milyondan fazla işçiye ihtiyaç duymayacak şekilde kapsamlı bir otomasyon planı yürütüyor.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Şirket içi belgeler ve çalışanlarla yapılan görüşmelere göre, Amazon’un robotik birimi operasyonlarının yaklaşık yüzde 75’ini otomatikleştirmeyi hedefliyor. Stratejinin yalnızca 2027’ye kadar 160 binden fazla yeni işe alımı önleyebileceği ve 2025–2027 döneminde 12,6 milyar dolar tasarruf sağlayabileceği belirtiliyor.

TEPKİ ÇEKMEMEK İÇİN İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Belgelerde, Amazon’un 2033’e kadar ürün satışlarını iki katına çıkarmayı, ancak iş gücünü aynı oranda artırmamayı planladığı ifade ediliyor. Şirket, otomasyonun çalışanları tekrarlayan görevlerden kurtaracağını ve robot bakımı ile mühendislik gibi yeni teknik pozisyonlar oluşturacağını savunuyor.

Haberde, Amazon’un kamuoyundaki tepkiden kaçınmak için “robot” veya “otomasyon” yerine “ileri teknoloji” ve “cobot” (iş birliği yapan robot) gibi ifadeleri tercih ettiği de aktarıldı.

Amazon ise haberdeki iddiaları reddederek belgelerin eksik olduğunu ve şirketin genel işe alım stratejisini yansıtmadığını belirtti. Sözcü Kelly Nantel, yaklaşan tatil sezonu için 250 bin işçi alımı planladıklarını söyledi ancak bu pozisyonların kaçının kalıcı olacağı konusunda bilgi vermedi.

2018’den bu yana Amazon’un ABD’deki çalışan sayısı hızla artarak yaklaşık 1,2 milyona ulaştı.

