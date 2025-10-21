Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Iğdır'da toplu ulaşıma zam! Yeni fiyatlar belli oldu

Iğdır'da toplu taşıma ücretlerine uygulanan zam kararı bugünden itibaren uygulamaya girdi. İşte yeni fiyatlar...

Iğdır Belediyesi, şehir içi ulaşım ücretlerine yeni bir zam kararı aldı. Dün alınan karar, bugün şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanan şoförlere tebliğ edildi.

Karara göre, daha önce 12 TL olan öğrenci ücreti 15 TL’ye, 20 TL olan sivil ücret ise 25 TL’ye yükseltildi.

Iğdır'da toplu ulaşıma zam! Yeni fiyatlar belli oldu - 1. Resim

YENİ TARİFE BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULANACAK

Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle şehir içi hatlarda görev yapan minibüs ve otobüs şoförleri, bugünden itibaren zamlı tarifeyi uygulamaya başladı.

