Markalar televizyon ekranlarını terk etti! Artık hedef kitlelere birkaç saniyede ulaşmak mümkün

Anadolu Ajansı

Uzun yıllar televizyon ekranları aracılığıyla milyonlara ulaşmayı hedefleyen markalar, artık birkaç saniyelik sosyal medya videoları ve algoritmalar sayesinde hedef kitlelerine çok daha hızlı ve doğrudan erişiyor.

Bir dönem markalar için en güçlü tanıtım alanı olan televizyon reklamları yerini giderek sosyal medyaya bırakıyor ve uzun reklam filmleri ise artık birkaç saniyelik kısa videolara dönüşüyor. Sosyal medya üzerinden yapılan bir reklamın kaç kişiye ulaştığı, hangi kitleyi daha çok çektiği ve satın alınma oranlarının daha kolay takip edilebilmesi bu dönüşümde etkili oluyor. Reklamcılığın televizyondan sosyal medyaya evrilmesinde en önemli rollerden birini içerik üreticileri ve sosyal medya fenomenleri üstleniyor.

YENİ PAZARLAMA ARACI MİKRO ÜRETİCİLER

Yalnızca milyonlarca takipçisi olan internet fenomenleri değil, daha sınırlı kitlelere hitap eden az takipçili mikro içerik üreticileri de markalar için güçlü bir pazarlama aracı haline geliyor.

Tüketiciler neredeyse her gün günlük yaşamlarını takip ettikleri içerik üreticilerinin öneri ve fikirlerine geleneksel reklamlardan daha fazla kulak veriyor. Böylece, markaların içerik üreticileriyle yaptıkları iş birlikleri televizyon reklamlarına kıyasla daha etkili ve doğrudan bir yöntem olarak görülüyor.

İçerik üreticilerinin yanı sıra Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok ile ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram'daki Reels gibi kısa içerikli videolar da tüketici davranışlarını şekillendirmede etkili oluyor.

BİRKAÇ SANİYELİK KISA VİDEOLAR YETİYOR

Birkaç saniyelik bu kısa videolar izleyiciyi yalnızca eğlendirmekle kalmayıp alışverişe yönlendirecek etkiyi de meydana getirebiliyor.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan trendler zaman zaman içeriklerde yer verilen bir ürünün kısa sürede satış rekorları kırmasını sağlayabiliyor. Ürün tanıtımı yapılan videonun altındaki yorumlarda yer alan kullanıcı deneyimleri tüketicilerin alışveriş kararlarında belirleyici oluyor.

Tüketicilerin çoğunlukla markaların reklamlarından çok kullanıcıların paylaştığı tecrübelere güvenmesi şirketleri yalnızca reklam yatırımlarını artırmaya değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya yönlendiriyor.

