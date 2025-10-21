Meteoroloji uzmanı gün gün uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir... Üç gün boyunca sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun büyük kesimlerinde 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren aralıklı yağışların etkili olacağını belirten Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de havanın nasıl olacağına dair bilgi verdi.

METEOROLOJİ UZMANI GÜN GÜN UYARDI!

Meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemirci, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti.

23 Ekim Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini aktaran Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek" dedi. Özdemirci, aynı bölgelerde aralıklı yağışların 24 Ekim Cuma günü de devam edeceğini söyledi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Özdemirci, havanın cuma günü itibariyle iç kesimlerde ve özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde ısınacağını ifade etti.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR... ÜÇ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Yarın İstanbul'da çok bulutlu havanın hakim olacağını açıklayan Özdemirci, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişi görüleceğini ifade etti.

İzmir ve Ankara'nın yarın yağışlı geçeceğini dile getiren Özdemirci, perşembe ve cuma günlerinde ise üç büyük şehirde kısa süreli yağışların görülebileceğini açıkladı.

Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.