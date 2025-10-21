Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji uzmanı gün gün uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir... Üç gün boyunca sürecek

Meteoroloji uzmanı gün gün uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir... Üç gün boyunca sürecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji uzmanı gün gün uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir... Üç gün boyunca sürecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de üç gün süreyle aralıklı yağışların hakim olacağını söyledi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların kuvvetli olmayacağını da sözlerine ekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Yurdun büyük kesimlerinde 22 Ekim 2025 tarihinden itibaren aralıklı yağışların etkili olacağını belirten Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir'de havanın nasıl olacağına dair bilgi verdi. 

Meteoroloji uzmanı gün gün uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir... Üç gün boyunca sürecek - 1. Resim

METEOROLOJİ UZMANI GÜN GÜN UYARDI!

Meteoroloji uzmanı Mehmet Özdemirci, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti.

23 Ekim Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini aktaran Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek" dedi. Özdemirci, aynı bölgelerde aralıklı yağışların 24 Ekim Cuma günü de devam edeceğini söyledi.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten Özdemirci, havanın cuma günü itibariyle iç kesimlerde ve özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde ısınacağını ifade etti.

Meteoroloji uzmanı gün gün uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir... Üç gün boyunca sürecek - 2. Resim

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR... ÜÇ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Yarın İstanbul'da çok bulutlu havanın hakim olacağını açıklayan Özdemirci, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişi görüleceğini ifade etti.

İzmir ve Ankara'nın yarın yağışlı geçeceğini dile getiren Özdemirci, perşembe ve cuma günlerinde ise üç büyük şehirde kısa süreli yağışların görülebileceğini açıkladı.

Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji uzmanı gün gün uyardı! İstanbul, Ankara, İzmir... Üç gün boyunca sürecek - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

EGM polis maaş promosyon ihalesi belli oldu! En yüksek teklif Vakıfbank'tanTürkiye, gümrükte taviz vermeyecek! Kayıt dışına karşı 197 milyon dolarlık hamle
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç müzisyen Laçin Akyol davasında yeni gelişme: İstenen ceza belli oldu - Gündemİstenen ceza belli olduSahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu! Kolundaki bilezikleri gerçekleri ile değiştirdi - GündemSahte altın oyunu kapalı çarşıda bozuldu!10 ilde organize suç operasyonu! 3 suç örgütü çökertildi, 370 şahıs yakalandı - Gündem3 suç örgütü çökertildi, 370 şahıs yakalandıYerlikaya duyurdu, 1 Ocak'ta yürürlükte olacak! İşte trafikte yeni dönemin cezaları - GündemTrafik cezaları artıyor! İşte detaylarABB'ye konser soruşturmasında iddianame hazır - GündemKonser soruşturmasında iddianame hazırAK Parti'den Özgür Özel'in "Sizi yargılayacağız" sözlerine tepki: Vahim bir siyasi itiraf! - GündemÖzel'in "Yargılayacağız" sözlerine tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...