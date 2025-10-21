Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD tarihinde ilk kez! Pentagon bütçe açığı yüzünden Wall Street'e başvurdu

ABD tarihinde ilk kez! Pentagon bütçe açığı yüzünden Wall Street’e başvurdu

ABD tarihinde ilk kez! Pentagon bütçe açığı yüzünden Wall Street’e başvurdu
ABD ordusu, modernizasyon için ihtiyaç duyduğu 150 milyar dolarlık bütçeyi özel sermayeden karşılamaya hazırlanıyor. Financial Times’a göre, Pentagon tarihinde ilk kez Wall Street’in yatırım devleriyle masaya oturdu.

Çin’in hızla büyüyen askeri gücü karşısında elini güçlendirmek isteyen ABD Ordusu, modernizasyon için ihtiyaç duyduğu 150 milyar dolarlık bütçeyi özel sermayeden karşılamaya hazırlanıyor.

Tarihte ilk kez Pentagon, Wall Street’in dev yatırım fonlarına yöneliyor.

FİNANCİAL TİMES: ABD, ÜSLERİNİ YENİLEMEK İÇİN ÖZEL SEKTÖRE KAPI AÇTI

Financial Times’ın haberine göre, Ordu Bakanı Daniel Driscoll, ordunun eskiyen üslerini, depolarını ve lojistik altyapısını yenilemek için Apollo, Carlyle, KKR ve Cerberus Capital gibi yatırım devleriyle temasa geçti.

Driscoll, geçtiğimiz hafta Hazine Bakanı Scott Bessent ile birlikte 12 özel sermaye şirketiyle gizli bir toplantı düzenledi.

Amaç, “ordu arazilerini yatırım fırsatına çevirmek” ve karşılığında altyapı ya da hizmet kazanmak.

'ASKERİ ÜSLERDE VERİ MERKEZLERİ, MADENLERDE YATIRIM PLANI'

Yeni model, yatırımcılara askeri mülklerde projeler geliştirme hakkı tanıyor. Bu kapsamda:

Veri merkezleri inşa edilmesi,

Nadir toprak mineralleri işleme tesisleri kurulması,

Hisse takası ve ortak yatırım programları gibi modeller gündemde.

Pentagon, bu yöntemle hem teknolojik altyapısını yenilemeyi hem de Çin’e olan stratejik bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

ÇİN KORKUSU MODERNİZASYONU HIZLANDIRIYOR

Pentagon’un 2024 Çin Askeri Güç Raporu, Pekin’in deniz, hava ve füze sistemlerinde “tarihi bir modernizasyon sürecine” girdiğini belirtmişti.

Raporda, Çin’in nadir toprak elementleri ve manyetik sistemler pazarını büyük oranda kontrol etmesi, ABD için stratejik bir zayıflık olarak görüldü.

PENTAGON: KAMU VE ÖZEL GÜÇ BİRLEŞECEK

Driscoll’un planı, Washington’un son dönemde benimsediği “piyasa temelli savunma politikası” ile uyumlu.

Pentagon, emeklilik fonlarından özel girişimlere yatırım yapılmasına izin veren düzenlemeleri genişletmişti.

Yeni plan, devlet bütçesiyle yetinmeyen bir ordu anlayışını resmileştiriyor:

“Savunmanın geleceği, özel sermayenin hızıyla birleşecek.”

YIL SONUNA KADAR ANLAŞMALAR TAMAMLANACAK

Özel sermaye şirketlerinden önümüzdeki haftalarda tekliflerini sunmaları istendi.

Ordu, teklifleri değerlendirerek yıl sonuna kadar birden fazla anlaşmayı sonuçlandırmayı hedefliyor.

Reuters'dan çarpıcı analiz! "Türkiye Orta Doğu'daki etkisini artırdı, Tel Aviv tedirgin"
