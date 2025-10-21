Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esad rejiminin işkence merkezi 40 metre derinde bulundu! İnsan mezbahası' kan dondurdu

Esad rejiminin işkence merkezi 40 metre derinde bulundu! İnsan mezbahası’ kan dondurdu

Güncelleme:
Esad rejiminin işkence merkezi 40 metre derinde bulundu! İnsan mezbahası’ kan dondurdu
Dünya Haberleri

Suriye’nin Humus kırsalında, devrik Beşar Esad rejimine ait gizli bir yeraltı hapishanesi daha ortaya çıkarıldı.

Suriye’nin Humus kırsalında, devrik Beşar Esad rejimine ait yeni bir gizli yeraltı hapishanesi daha ortaya çıkarıldı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, rejim döneminde sivilleri alıkoymak, sorgulamak ve işkence etmek amacıyla kullanıldığı belirlenen yapının 40 metre derinlikte bulunduğunu duyurdu.

Esad rejiminin işkence merkezi 40 metre derinde bulundu! ‘İnsan mezbahası’ kan dondurdu - 1. Resim

DETAYLAR KAN DONDURDU

Suriye devlet ajansı SANA’ya konuşan Polis Şefi Yardımcısı Ömer el-Musa, hapishanenin kapalı bir yeraltı sığınağı şeklinde inşa edildiğini söyledi.

Esad rejiminin işkence merkezi 40 metre derinde bulundu! ‘İnsan mezbahası’ kan dondurdu - 2. Resim

Tünellerle birbirine bağlanan yapıda demir kapılar, battaniyeler, sopalar, ipler ve işkence izleri tespit edildi. Ayrıca rejim yanlısı milis gruplara ait belgeler ve propaganda kitapları da var.

Güvenlik güçlerine göre hapishane, 5 metre derinliğinde bir ana tünel aracılığıyla 40 metre aşağıya iniyor. 

Esad rejiminin işkence merkezi 40 metre derinde bulundu! ‘İnsan mezbahası’ kan dondurdu - 2. Resim

İçeride onlarca küçük hücre ve sorgu odası bulundu.

ESAD DÖNEMİNİN İZLERİ SİLİNMİYOR

Esad rejiminin devrilmesinden sonra ortaya çıkarılan ikinci gizli hapishane olarak not düştü.

Geçtiğimiz ay Humus’un kuzeydoğusunda, Ebu Hakfa köyü yakınlarında, rejimin sivilleri alıkoymak için kullandığı başka bir yeraltı gözaltı merkezi de ortaya çıkarılmıştı.

TOPLU MEZAR ENDİŞESİ: ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Yetkililer, yeni toplu mezarların bulunabileceğini belirterek bölgedeki tarama faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı
.
Suriye İç Güvenlik Teşkilatı, “Bu suçlara karışan herkes yargı önünde hesap verecek” mesajını yineledi.

Suriye İnsan Hakları Ağı’na göre, ülkede en az 112 bin 414 kişi hala  kayıp.

Rejimin devrilmesinden bu yana, içinde yüzlerce cenaze bulunan çok sayıda toplu mezar ortaya çıkarıldı.

