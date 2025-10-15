Devrik Esad rejimi, katliamları örtbas etmek için toplu mezarları gizlice taşıdı!

Reuters’ın ortaya çıkardığı şok edici araştırmaya göre, devrik Beşar Esad hükümeti 2019 ile 2021 yılları arasında, Şam yakınlarındaki Kutayfa’da bulunan dev toplu mezardan on binlerce cesedi gizlice çıkararak Dhumair çölündeki gizli bir alana taşıdı.

“Toprak Taşıma Operasyonu” adı verilen bu gizli plan, rejimin iç savaşta işlediği suçların kanıtlarını ortadan kaldırmak amacıyla yürütüldü.

KUTAYFA'DAN DHUMAİR'E CENAZE NAKLİ

Reuters, Esad rejiminin iki yıl boyunca yürüttüğü gizli nakil operasyonunun ayrıntılarını belgeledi.

Haberde, cesetlerin taşınmasıyla doğrudan ilgisi olan 13 kişiyle görüşüldü, resmi belgelerin incelendiği ve yüzlerce uydu görüntüsü analiz edildi.

Tanıklara göre, 2019’dan 2021’e kadar haftanın dört gecesi boyunca, ceset ve toprak dolu kamyonlar Kutayfa’dan Dhumair çölüne gidip geldi. Operasyona Cumhuriyet Muhafızları subayları, kamyon şoförleri, mekanikçiler ve buldozer operatörleri dahil edildi.

'KENDİN DE GÖMÜLÜRDÜN”

Nakle katılanlardan biri Reuters’a, “Kimse emirlere karşı gelmezdi. Karşı çıksan seni de o çukurlara gömerlerdi” dedi. Tanıklar, kamyonlardan yayılan ağır kokuyu hâlâ unutamadıklarını anlattı.

2 KİLOMETRELİK MEZAR ALANI: ON BİNLERCE KİŞİ GÖMÜLÜ OLABİLİR

Reuters’ın uydu görüntüleri ve tanık ifadelerine göre, Dhumair yakınlarındaki yeni mezar alanı en az 2 kilometre uzunluğunda ve 34 hendekten oluşuyor. Bu devasa alan, Suriye iç savaşının en büyük toplu gömü alanlarından biri olarak kayıtlara geçti.

'KANITLARI YOK ETMEK VE İMAJI KURTARMAK İÇİN YAPTI'

Reuters’a konuşan eski Cumhuriyet Muhafızları subayına göre, Beşar Esad 2018’in sonlarına doğru “uluslararası imajını düzeltme” çabasıyla bu gizli nakil operasyonunu onayladı. Subay, “Amaç, toplu mezarları temizleyerek rejimin işlediği suçların kanıtlarını ortadan kaldırmaktı” dedi.

REJİM DÜŞTÜ, MEZARLAR BOŞ KALDI

Esad rejiminin geçen yıl devrilmesinin ardından Reuters’ın Kutayfa’da belgelediği 16 siperin tamamının boşaltıldığı tespit edildi. İnsan hakları örgütleri, 160 binden fazla Suriyelinin rejim döneminde kaybolduğunu ve büyük kısmının bu mezarlıklarda olabileceğini iddia edildi.

YENİ YÖNETİM DNA BANKASI KURUYOR

Suriye’nin yeni hükümeti, kayıp kişilerin kimliklerinin tespit edilebilmesi için DNA bankası ve dijital kayıt sistemi kurmayı planlıyor. Ancak kaynak yetersizliği nedeniyle toplu mezarların çoğu hala kazılamıyor.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raed al-Saleh, “Oğullarının mezarlarını arayan anneler, eşlerini bulmayı bekleyen kadınlar ve babalarının nerede gömüldüğünü bilmeyen çocuklar var. Bu yara hâlâ kanıyor” dedi.

“CESETLERİ YENİDEN BİR ARAYA GETİRMEK ÇOK ZOR OLACAK”

Suriye Adalet ve Hesap Verebilirlik Merkezi Başkanı Mohamed Al Abdallah, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Bu cesetleri yeniden bir araya getirip ailelere iade etmek son derece karmaşık olacak. Yeni hükümetin girişimi olumlu, ancak hâlâ uzman ve kaynak eksikliği büyük” ifadelerini kullandı.

ESAD REJİMİNİN KARANLIK MİRASI

Esad yönetiminin yıllarca süren baskı, tutuklama ve infaz politikaları, geride binlerce kayıp, yüzlerce toplu mezar ve silinmeye çalışan bir tarih bıraktı.