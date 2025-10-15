Bu bal öyle bir yerde üretiliyor ki... İnsan ayağı değmiyor, tadan bir daha istiyor

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Akdağ mevkiinde arıcılık yapan Ali Rafet Aytekin, arılarını yerleşim yerinden 12 kilometre uzaklıktaki dağlık alana götürerek, izole bir ortamda bal üretimi gerçekleştiriyor. Doğallığıyla dikkat çeken bal, tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor.

İNSAN AYAĞI DEĞMEYEN YERLERE GİDİYORLAR

Arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi veren Aytekin, "Elimizden geldiği kadar doğal, kendi haline bırakarak, katkılı bir şey vermeden, ilaçlarımıza dikkat ederek arıcılık yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl maşallah mevsim güzeldi, beklediğimize yakın balımızı aldık" dedi.

Arıları bu sene karşıdaki dağlara götürdüklerini ve oraların da yerleşim yerlerine 12 kilometre mesafede olduğunu söyleyen Aytekin, "Hiç insan ayağı değmeyen yerler. Orada Allah'a şükür yaptık, balımızı getirdik. Buraya koyduk. Burada kışlayacak inşallah. Balımızdan da tadanlarımız memnun. Kış beslemesini yapıyoruz. Artık kışa hazırlandı. Bu şekilde inşallah yazı bekleyeceğiz. Tekrar gene böyle insanlardan uzak bir bölgeye götürüp doğal balımızı almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"TANIDIK ARACILIĞIYLA SATIŞ YAPIYORUM"

Balını doğrudan tüketiciye ulaştırdığını belirten Aytekin, gelen taleplerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Aytekin, "Ben bu işte yeniyim. Samsun'da çocuğum var, onların arkadaşlarına gönderiyorum. Ankara'da müşterilerim var. Samsun'daki çocuğumun arkadaşlarına satıyoruz. Ankara'ya gidiyor. Adıyaman'a gönderdim, Yozgat'a gönderiyorum. Kayseri'ye gönderiyorum. Yani yiyen tavsiye ediyor. Alan tavsiye ediyor. Tanıdık aracılığıyla satış yapıyorum. Yani yoksa pazarımız hala oturmadı" dedi.

KİLOSUNU BİN LİRADAN SATIYOR

Toptancıyla çalışmadıklarını ifade eden Aytekin, "Alan arkadaşlar memnun kalıyor. Tavsiye ediyor. Tavsiye üzerine satış yapıyorum. Çok şükür bu yıl 400-450 kiloya kadar balım vardı. Bitirdim sayılır yani. Kilo fiyatı bin lira civarında gitti" açıklamasında bulundu.

"BAL YEMEYEN ÇOCUKLAR BİLE BAL YEMEYE BAŞLADI"

Aytekin, doğal balın lezzetinin çocukları bile cezbettiğini belirterek, "Hatta belki ilginç gelebilir. Bal yemeyen çocuklar bal yemeye başladı. Yani benim kız ‘Baba, arkadaşlarımın çocuklarının çoğu bal yemiyordu. Artık bal yemeye başladılar' diyor. Yani öyle de güzel, kaliteli. Allah'a şükürler olsun. Geri dönüşlerde olumsuz bir şey olmadı. Zaten bölge olarak da bitki örtüsü falan çok şanslı bir durumdayız" dedi.

Ali Rafet Aytekin, arılarını kışı geçirmeleri için ilçe merkezine getirdiğini ve kış beslemesini de tamamladıklarını belirterek arıların kışlamaya hazır olduğunu söyledi. Yazın yeniden insanlardan uzak, doğal alanlara giderek bal üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.