Devlet desteğiyle başladı! 30’dan 300’e çıkardı, üretimini de katlayacak

Bitlis'in Cumhuriyet köyünde yaşayan 39 yaşındaki Tokuş, 18 yıl önce evlendikten sonra hem ailesine destek olmak hem de çocukluğunda babasından öğrendiği arıcılık mesleğini sürdürmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’ne başvurdu.

KENDİNİ GELİŞTİRDİ KOVAN SAYISINI ARTTIRDI

Proje kapsamında verilen destekle 30 kovan alarak arıcılığa başlayan Tokuş, aradan geçen sürede hem kendini geliştirdi hem de kovan sayısını 300'e çıkararak bal üretimini artırdı.

İŞLERİNİ DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYOR

Bitlis'in serin ve zengin floraya sahip 2 bin 500 rakımlı yaylalarında yıllık yaklaşık 4 ton bal üreten Tokuş, sipariş üzerine birçok ile ürünlerini göndermeye başladı.

Ailesinin desteğiyle işlerini daha da büyütmek isteyen Tokuş, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaptığı başvuruyla kovan sayısını 500'e çıkararak yılda 7 ton bal üretimine ulaşmayı hedefliyor.

AZMİYLE ÖRNEK: 2 BİN 500 RAKIMDA BAL ÜRETİYOR

İlkbahardan başlayarak hasat dönemine kadar zamanının büyük bölümünü yaylalarda geçiren Tokuş, gösterdiği azimle hemcinslerine de örnek oluyor.

Tokuş, 2017'de Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi'ne yaptığı başvurunun kabul edildiğini söyledi.

Arılı kovan desteği aldıktan sonra arıcılığa başladığını belirten Tokuş, "Bal üretimine başladık. Kovan sayımı 30'dan 300'e çıkardım. Şimdi 2 bin 500 rakımlı yaylalarda bal üretiyorum. Bir kadın arıcı olarak herkese tavsiye ediyorum. Ben başardım, başka kadınların da başarabileceğine inanıyorum. Arıcılık zor ama çok severek yapıyorum" dedi.

"BEN BAŞARDIYSAM ONLAR DA BAŞARIR"

Arıcılığa ilk başladığında çok zorlandığını ancak alıştığı için işini severek yaptığını anlatan Tokuş, şöyle konuştu:

"Ailemin verdiği destekle bu işi yapıyorum. Severek yaptığınız hiçbir iş zor olmaz. Şimdi 300 kovandan 4 ton bal üretiyorum. Hedefim 500 kovana ulaşıp 7 ton bal üretmektir. Kovan sayımı 500'e çıkarmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yaptığım başvurum kabul edildi. Önümüzdeki sezon 500 kovanla yüksek rakımlı yaylalarda bal üretmeyi hedefliyorum. Bir kadın olarak bu işe başladım. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Onların da ayaklarının üstünde durabileceğine inanıyorum. Ben başardıysam onlar da başarır."

BABASINDAN ÖĞRENDİ, ŞİMDİ KENDİ AİLESİNE KATKI SAĞLIYOR

İlkbaharda yaylaya bıraktığı kovanların ve arıların bakımını yaptığını belirten Tokuş, yüksek rakımlı yaylalarda 20 Ağustos'tan sonra bal hasadına başladıklarını kaydetti.

Sıcak bölgelere gitmek için kovanların ve arıların son kontrollerini yaptıklarını aktaran Tokuş, "Bundan sonra sıcak bölgelere gideceğiz. Bitlis yaylalarında üretilen bal kaliteli oluyor. Babam yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapıyor. Çocukluğum babamın yanında arılara bakmakla geçti. Sonra evlendim ve 4 çocuk sahibi oldum. Eşime yardımcı olmak için bu işi yapabilirim dedim. Yaptığım başvurunun kabul edilmesiyle arıcılığa başladım" ifadelerini kullandı.