Doğal yetişen ‘süper meyve’ zirai ilaç istemiyor: Kilosu 90 TL

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne’de yaklaşık 300 dekarlık alanda aronya hasadı başladı. Antioksidan değeriyle dikkat çeken ve ‘süper meyve’ olarak da bilinen aronya, hem iç pazarda hem de yurt dışında ilgi görüyor. İlk üç yıl elle, sonraki yıllarda makinelerle hasat edilen ürün, meyve suyu yapımında kullanılıyor. Üreticiler, zirai ilaç gerektirmeyen bu meyvenin alternatif tarım ürünü olarak öne çıktığını belirtiyor.

Edirne'de yaklaşık 300 dekar alanda aronya üretimi yapılıyor. Mart ayında ekilen fidelerin olgunlaşma süreci tamamlanırken, üreticiler tarlalarda hasat mesaisine başladı.

VERİM YÜKSEK 

Tarım işçileri tarafından özenle toplanan aronya meyveleri kasalara doldurulup işlenmek üzere tesislere gönderiliyor. Aronya Üreticisi Serkan Demiröz, Trakya’nın aronya üretimi için uygun olduğunu ve yüksek verim aldıklarını söyledi.

ELLE BAŞLIYOR, MAKİNEYLE DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 40 dönüm arazide üretim yaptıklarını belirten Demiröz, "Antioksidan değeri en yüksek meyve olan aronyanın iki çeşit hasadı var. İlk üç yıl elle yapılıyor. Üçüncü yıldan sonra makineyle yapılabiliyor. Makinelerle hasat daha hızlı oluyor" dedi.

KEKREMSİ TADI ELMA SUYUYLA YUMUŞATILIYOR

Demiröz, aronyayı elle topladıklarında bir miktar ürün kaybı yaşadıklarını dile getirdi.

Toplanan ürünün, meyve suyu yapımında kullanılacağını ifade eden Demiröz, "İç pazar ve yurt dışındaki fuarlara ürün gönderiliyor. Aronyayla elma suyu karıştırılıyor. Bu şekilde kekremsiliği azaltıp Türk damak tadına uygun hale getiriliyor" ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ŞEKİLDE ZİRAİ İLAÇ İSTEMİYOR”

Demiröz'le birlikte üretim yapan Sıtkı Engin de iki yıldır aronya yetiştirdiklerini belirtti.

Bu yıl yaklaşık 16 ton ürün hasat ettiklerini aktaran Engin, "Aronyayı tercih etmemim ilk sebebi zirai ilaç kullanılmaması. Bu ürün hiçbir şekilde zirai ilaç istemiyor. Tarladan kilogramının çıkış fiyatı 90 lira civarında. Alternatif bir ürün ama biraz bakımıyla ilgili zahmetleri var. Sık sık sulamak gerekiyor" diye konuştu.

