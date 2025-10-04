Bitlis’te düğün konvoyunda facia: 4 kişi ağır yaralandı
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. Bir düğün konvoyunda bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.
4 KİŞİ AĞIR YARALANDI
Araçta bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırıldı.
