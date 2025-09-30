Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bitlis'te polisi şaşkına çeviren operasyon: Midelerinden kapsül kapsül uyuşturucu çıktı!

3. Sayfa Haberleri

Bitlis’te düzenlenen narkotik operasyonunda yabancı uyruklu iki şüpheli, midelerinde taşıdıkları 136 uyuşturucu kapsülüyle otobüste seyahat ederken yakalandı.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

MİDELERİNDEN 136 KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Tatvan ilçesinde durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslara yapılan tıbbi müdahalede, yuttukları 136 kapsül halinde toplam 1 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Arda Güler yine sahne aldı, Real Madrid gol yağdırdı
