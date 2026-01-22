Suriye’de “Kürtler katlediliyor” provokasyonuyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de taşkınlık çıkaran bir grup YPG/SDG üyesi polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan teröristler, polis müdahalesiyle karşılaştı. Göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla teröristlere müdahale eden polise saldıran teröristler güvenlik güçlerinin coplu müdahalesi ile karşılaştı.

Almanya’nın Stuttgart şehrinde de YPG/SDG’li teröristler polise ve iş yerlerine saldırdı. İki bin kişilik grup polisin “dağılın” uyarılarına uymadı. Göstericileri coplarla dağıtan Alman polisi ayrıca biber gazı kullandı. Brüksel ve Stuttgart’ta onlarca terörist gözaltına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası