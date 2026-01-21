YPG terör örgütünün Avrupa’daki sokak şiddeti Fransa’dan sonra Almanya’ya da sıçradı. Stuttgart ve Dortmund başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde polis ekipleri saldırıya uğradı, iş yerleri tahrip edildi.

Almanya’nın farklı kentlerinde terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının düzenlediği gösteriler büyük şiddet olaylarına sahne oldu. Stuttgart ve Dortmund başta olmak üzere birçok noktada polis ekipleri saldırıya uğradı, iş yerleri tahrip edildi. Yaşananlar Avrupa genelinde güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

STUTTGART’TA HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI

Stuttgart’ta yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingde göstericiler taşkınlık çıkardı. Polis araçları ve güvenlik güçleri havai fişeklerle hedef alındı. Bazı kişilerin yüzlerini kapattığı, yürüyüş sırasında saldırgan tutumlar sergilediği ve polis kordonunu zorla aşmaya çalıştığı kayda geçti. Olayların büyümesi üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Almanya'da PkK'lı teröristler "Friseur Big Antalya" adlı Türk kuaförüne saldırdı.

75 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Stuttgart polisi, olaylar sırasında 75 kişi hakkında kamu düzenini bozma, polis memurlarına saldırı, patlayıcı madde kullanımı ve toplantı yasalarını ihlal şüphesiyle kimlik tespiti yaptı. Olay alanında çekilen fotoğraf ve videolar incelemeye alındı. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü bildirildi.

POLİS SÖZCÜSÜNDEN SERT MESAJ

Stuttgart Polis Sözcüsü Timo Brenner, yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı. Brenner, "Gösteri bahanesiyle polis memurlarına ve çevredekilere saldırmak, demokratik toplanma özgürlüğüyle bağdaşmaz. Memurlarımız bugün büyük şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldı ve zorla müdahale etmek zorunda kaldı. Hiçbir memurun yaralanmaması tamamen şanstı" dedi.

DORTMUND’DA RESTORAN BASILDI, POLİSLE ARBEDE ÇIKTI

Dortmund kentinde düzenlenen ve yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı gösteride şiddetin dozu daha da arttı. YPG/SDG yandaşları, Suriyelilere ait bir restorana saldırdı. Masa ve sandalyeler fırlatıldı, camlar kırıldı, kasa boşaltıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de hedef alındı.

DEMİR ÇUBUKLARLA POLİSE SALDIRDILAR

Göstericiler, polis ekiplerine havai fişek ve demir çubuklarla saldırdı. Çıkan arbedede bazı polis memurları yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle olaylar akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

