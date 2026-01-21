Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen bir protesto sırasında PKK yandaşlarının güvenlik güçlerine yönelik şiddet eylemleri gündem oldu. Yerel kaynaklar ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, polis müdahalesi sırasında arbede yaşandı, yüksek derecede tehlikeli havai fişeklerin kullanıldığı olaylarda bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığı iddia edildi.

Fransa, bir kez daha PKK terör örgütü yandaşlarının şiddet eylemleriyle gündemde. Yerel kaynaklar ve sosyal medyada yayılan görüntülere göre, PKK mensupları Paris’te düzenlenen bir protesto sırasında Fransız güvenlik güçlerine yüksek derecede tehlikeli havai fişekler (mortier) ile saldırdı.

Olaylarda bazı güvenlik görevlilerinin yaralandığı iddia edildi. Görüntülerin CLPRESS tarafından kayda alındı.

PKK’lı teröristler Fransa'yı karıştırdı! Çok sayıda polisin yaralandığı iddia edildi

Söz konusu protestolarda PKK paçavraları ve elebaşı lehine semboller taşınırken, Türkiye’yi hedef alan hakaret içerikli sloganlar ve görseller dikkat çekti. Fransız makamlarının bu açık provokasyonlara uzun süredir göz yumması, Paris yönetimine yönelik eleştirileri yeniden alevlendirdi.

FRANSA’NIN "SESSİZLİĞİ"

Eleştirilerin odağında, Fransa’nın yalnızca sokak eylemlerine değil, örgütün siyasi ve propaganda faaliyetlerine sağladığı alan da var.

Hatırlanacağı üzere, PKK’nın siyasi ayağına yakın isimlerden oluşan bir heyet, geçtiğimiz aylarda Fransa Parlamentosu’nun resmi davetiyle Paris’e gitmişti.

TARİHİ ARKA PLAN: GÜVENLİ ALAN İDDİALARI

Fransa’nın PKK ile ilişkileri yeni değil. PKK’nın silahlı saldırılarının başladığı 1984’ten bir yıl önce, dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın desteğiyle Paris Kürt Enstitüsü’nün kurulması, örgütün Fransa’daki yapılanmasının temel taşlarından biri olarak gösteriliyor. Sonraki yıllarda Fransa, örgütün mali ve propaganda ağlarını besleyen bir “güvenli alan” haline gelmekle suçlandı.

2015’te dönemin Cumhurbaşkanı François Hollande’ın, PKK/PYD yöneticilerinden oluşan bir grubu üniformalarıyla Elysee Sarayı’nda kabul etmesi de hafızalarda. Hollande’ın, 2013’te Paris’te öldürülen PKK kurucularından Sakine Cansız’ı tanıdığını ve görüştüğünü açıklaması, tepkileri daha da artırmıştı.

70’E YAKIN YAPI, AÇIK PROPAGANDA

Fransa’da PKK ve farklı adlarla faaliyet gösteren uzantılarının, yaklaşık 70 dernek, vakıf ve kuruluşla yakın ilişki içinde olduğu belirtiliyor. Paris’in yanı sıra Marsilya, Lyon, Bordeaux ve Strasbourg gibi kentlerde faaliyet yürüten bu yapılar; kadın, gençlik ve insani yardım başlıkları altında örgüte siyasi ve mali destek devşirmekle eleştiriliyor.

Özellikle Strasbourg’daki Avrupa Konseyi binası karşısında, 2000’li yıllardan bu yana açık PKK propagandası yapıldığı biliniyor. AKPM Genel Kurulları sırasında genişletilen stantlarla, 47 ülkenin heyetlerini etkilemeye yönelik faaliyetler yürütüldüğü ifade ediliyor. Buna rağmen, yapılan başvuruların sonuçsuz kalmıştı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Fransa’nın PKK/PYD faaliyetlerine izin vermesi ve Suriye-Irak hattında verilen eğitimlere ilişkin bir soruya, "Biz bunları terör örgütü olarak görmüyoruz" şeklindeki cevabı Paris yönetiminin yaklaşımını özetleyen bir çıkış olarak hafızalara kazınmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası