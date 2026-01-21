ABD basını, Washington’un Suriye sahasında YPG’ye yönelik politikasında kritik bir kırılma yaşandığını yazdı. Değerlendirmelere göre ABD, YPG’yi adım adım geri plana iterken sahadaki yeni denge için Şam yönetimiyle temas arayışına girdi. YPG için uzun süredir konuşulan “kullan-at” döneminin fiilen sona erdiği yorumları öne çıktı.

ABD basınında yer alan değerlendirmelere göre Washington, terör örgütü YPG’yi sahada giderek arka plana iterken, Şam yönetimiyle yeni bir denge arayışına girdi.

Üst düzey bir Suriye hükümet yetkilisine dayandırılan haberde, ABD’nin YPG’den uzaklaşmasının karşılığında Suriye-İsrail hattında bir barış sürecini gündeme almak isteyeceği öne sürüldü.

YPGyi kullan-at dönemi bitti! ABD basını yeni Suriye planını yazdı

Yetkiliye göre Şam, bu sürecin "karşılıksız" olmadığının farkında: "Suriye yönetimi, ABD’nin YPG’ye karşı yanımızda bedavaya durmadığını biliyor."

Aynı kaynak, azınlıklar üzerinden siyaset döneminin kapandığını vurgulayarak, hem ABD’nin hem de İsrail’in bu gerçeği gördüğünü ifade etti: "Hem İsrail hem de ABD, artık Suriye’nin azınlıklarıyla iş yapma döneminin bittiğinin farkında."

ÜRDÜN MODELİ VE GOLAN ŞARTI

Haberde, İsrail’le muhtemel bir anlaşmanın 1994 Ürdün-İsrail Barış Anlaşması’na benzer bir çerçevede kurgulanabileceği öne sürüldü.

Buna göre, barışın ardından Suriye’ye Batılı ülkelerden kapsamlı yeniden inşa yardımları gündeme gelebilir. Ancak kritik bir başlık öne çıkıyor:

"İşgal altındaki Golan Tepeleri, İsrail’e yönelik güvenlik riski oluşturmadan Suriye’ye iade edilmelidir."

Yetkili, Golan’ın önemine rağmen sürecin önünde “mutlak bir engel” olmaması gerektiğini savunarak, Şam’ın önceliğinin uzun soluklu yeniden inşa olduğunu kaydetti:

"Golan önemli ama önümüzde engel olmamalı. Suriye’nin önceliği yeniden inşa ve bu süreç 15 yıl sürecek."

YPG’NİN ROLÜ DARALIYOR

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın son açıklamaları da bu tabloyla örtüşüyor. Barrack, YPG ile kurulan geçici ortaklığın gerekçelerinin ortadan kalktığını, güvenlik sorumluluklarını artık merkezi Şam yönetiminin üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

ABD basınına göre tablo netleşiyor: Washington, YPG’yi “kullan-at” bir aparat olarak geride bırakırken, bölgesel denklemde Şam-İsrail hattını yeniden şekillendirecek bir sürecin kapısını aralıyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Bakan Fidan Barrack’ı kabul etti

Haberle İlgili Daha Fazlası