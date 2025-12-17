Türkiye Gazetesi
Bakan Fidan Barrack’ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti.
Barack, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.
- Görüşmeye Barrack ve Netanyahu’nun yanı sıra, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gil Reich, Netanyahu’nun askerî sekreteri Roman Goffman, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter de katılmıştı.
- Görüşme sonrasında bir açıklama yapılmadı.
