Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.

Barrack önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Görüşmeye Barrack ve Netanyahu’nun yanı sıra, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Gil Reich, Netanyahu’nun askerî sekreteri Roman Goffman, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter de katılmıştı.

