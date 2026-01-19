HABER MERKEZİ
Trump, Şara ile görüştü! Görüşmenin detayları belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.
Şara ile Trump, DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede işbirliğine devam etme konusunda anlaştı.
Görüşme, Şara'nın Abdi ile görüşmesinin hemen ardından gerçekleşti.
