Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde planlı su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kanalizasyon çalışmaları kapsamında Hamzabey, Züferbey ve çevre mahallelerde 17-28 tarihleri arasında belirli saatlerde su kesintisi uygulanıyor.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçedeki birçok mahallede planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında; Hamzabey, Züferbey, Lalaşahin ve Yenidere başta olmak üzere pek çok mahallede musluklar zaman zaman akmayacak.

22 OCAK BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre, kanalizasyon ve içme suyu hatlarındaki çalışmalar nedeniyle Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey, Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ile civar bölgelerde sular 18.00'da gelecek.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 17.01.2026 - 27.01.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

MUSTAFAKEMALPAŞA/ ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/01/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 28/01/2026 18:00

Kesim Tarihi: 17/01/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri ve civarında 18.01.2026-28.01.2026 tarihleri arasında 09:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA SU KESİNTİSİ HARİTA GÖRÜNÜMÜ

