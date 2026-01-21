İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’un bazı ilçelerinde 21 Ocak Çarşamba günü planlı su kesintisi uygulanıyor. Vatandaşlar, kesintinin hangi ilçeleri kapsadığını ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 21 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul genelinde bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle yapılan kesintiler sonrası gözler “Sular ne zaman gelecek?” sorusuna çevrildi.

İSKİ’nin paylaştığı bilgilere göre, 21 Ocak günü İstanbul’un farklı ilçelerinde belirli saat aralıklarında planlı su kesintileri uygulanıyor. İçme suyu hatlarında yapılan bakım ve arıza giderme çalışmaları olarak açıklandı. Yetkililer, çalışmaların program dahilinde sürdürüldüğünü ve belirtilen saatler içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi. Su kesintisi yaşanan mahalleler ve saat bilgileri, İSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilçe ilçe duyuruluyor.

Bahçelievler: Bahçelievler Mahallesi’nde yaşanan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor. Çalışmanın 21 Ocak saat 20:30 civarında tamamlanması öngörülüyor.

Beyoğlu: Hacıahmet ve Yenişehir mahallelerini etkileyen su kesintisinin, 21 Ocak saat 19:00 itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

Esenyurt: Yeşilkent Mahallesi’nde ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Suların 22 Ocak saat 02:00 civarında verilmesi planlanıyor.

Eyüpsultan: Defterdar Mahallesi ile Nişanca Mahallesi’nde devam eden su kesintisinin, 21 Ocak saat 22:00 civarında sona ermesi bekleniyor.

Şişli: Bozkurt, Duatepe, Ergenokon, Eskişehir, Feriköy, Harbiye ve İnönü Mahallesi’nde yaşanan şebeke hattı arızası nedeniyle uygulanan kesintinin, 21 Ocak saat 19:00’da bitirilmesi planlanıyor.

Kesintiler, içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle uygulanırken, çalışmaların belirtilen saatlerde tamamlanması planlanıyor. Detaylı bilgi için ALO 185 hattı üzerinden İSKİ’ye ulaşılabiliyor.

