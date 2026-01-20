İzmir'de güne su kesintisiyle başlayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan duyuruyla beraber su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler belli oldu.

20 Ocak 2026 Salı günü İzmir'de yaşanan su kesintileri arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. Güncel kesinti bilgileri, İZSU tarafından anlık olarak güncelleniyor. Vatandaşların, bulundukları bölgeye ilişkin kesinti bilgilerini düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Peki, "İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesilecek?" İşte 20 Ocak iZSU kesinti listesi...

İzmir su kesintisi: Hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU kesinti listesini paylaştı

20 OCAK İZMİR'İN HANGİ İLÇELERİNDE SULAR KESİLECEK?

Kiraz ilçesinin Yeni Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılan listede Dikili ve Menderes ilçelerinde suların geldiği görülüyor. Su kesintisine dair güncel gelişmeleri İZSU'nun resmi internet sitesini ziyaret ederek takip edebilirsiniz.

