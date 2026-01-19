Ankara'da yaşayan vatandaşlar "Ankara'da sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 19 Ocak itibarıyla bazı ilçe ve mahallelerde yaşanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşandığını duyurdu.

ASKİ su kesintisi: Ankarada (Etimesgut) sular ne zaman gelecek? 19 Ocak güncel liste paylaşıldı

ANKARA'DA (ETİMESGUT) SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Etimesgut'un Alsancak Mahallesi içerisinde oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yaşanıyor. Etkilenen yerler ise 30 Ağustos ve Süvari Mahallesinin bir kısmıdır. Suların 14.00'da gelmesi bekleniyor.

ETİMESGUT/ ARIZA KAYNAKLI

Arıza Tarihi: 19.01.2026 07:00:00

Tamir Tarihi: 19.01.2026 14:00:00

Detay: DETAY: Etimesgut İlçesi Alsancak Mahallesi içerisinde oluşan arıza nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi 30 Ağustos Mahallesi, Süvari Mahallesinin bir kısmı.

