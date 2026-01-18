Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) günlük su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, Polatlı, Akyurt ve Yenimahalle ilçelerine su verilemiyor. Su kesintisinden etkilenen vatandaşlar, ASKİ planlı kesinti programını yakından takip ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 18 Ocak Pazar günü uygulanacak su kesintisi programını resmi internet sayfası üzerinden yayımladı. Ankara'da yaşadıkları ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşamaya devam eden vatandaşlar, programın ayrıntılarını inceliyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ 18 OCAK SU KESİNTİSİ PROGRAMI

POLATLI

Arıza Tarihi: 18.01.2026 11:35:00

Tamir Tarihi: 18.01.2026 15:00:00

Detay: Arıza Tarihi: 18.01.2026 11:30 Tamir Tarihi: 18.01.2026 15:00 Değerli abonelerimiz:Cumhuriyet mah Yavuz Selim caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında 3.şahıslardan yaşanan arıza nedeniyle 11:30 ile 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz. Etkilenen Yerler: Cumhuriyet mah bir kısmı



Etkilenen Yerler: Cumhuriyet mah,Zafer Mah,Kurtuluş Mah bir kısmı

AKYURT

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 18.01.2026 11:40:00

Tamir Tarihi: 18.01.2026 15:00:00

Detay: Arıza Tarihi: 18.01.2026 11:30 Tamir Tarihi: 18.01.2026 15:00 Değerli abonelerimiz:Mehmet Akif mah Sarıyer caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında 3.şahıslardan yaşanan arıza nedeniyle 11:30 ile 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz. Etkilenen Yerler: Mehmet Akif mah bir kısmı

Etkilenen Yerler: Mehmet Akif mah bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 18.01.2026 13:05:00

Tamir Tarihi: 18.01.2026 20:00:00

Detay: Emniyet mahallesi Çiftlik caddesi Anka park içerisinde bulunan içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Emliyet mah bir kısmı Sihaltar caddesi Bahçe kapı mahallesi Güvercinlik caddesi



