Polonya'da aile faciası: 27 yıl boyunca kayıp sanılmıştı... Meğer tek göz odaya hapsedilmiş

Polonya'nın güneyindeki Świętochłowice şehrinde yaşanan olay, tüm ülkeyi şoke etti. Şu anda 42 yaşında olan Mirella, ailesi tarafından henüz 15 yaşındayken küçük bir odaya kapatıldı ve tam 27 yıl boyunca tamamen izole bir şekilde yaşamak zorunda bırakıldı.

Korkunç olay Temmuz 2025’te komşuların apartmandan gelen tuhaf sesler üzerine polisi aramasıyla ortaya çıktı. Olay yerine gelen ekipler, kadının 'İyiyim' demesine rağmen şüphelendi.

HAYATİ TEHLİKESİ VARDI

Kadınla yüz yüze görüşen polisler, bacaklarındaki ağır yaraları fark edince hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Mirella'nın durumu kritikti. Doktorlar, talihsiz kadının enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi.

30 YILDIR KAYIP SANILIYORDU

The Sun'ın haberine göre, 1998 yılında annesi ve babasının 'Kızımız kayboldu' yalanına inanan komşuları, konuyu araştırmamış, polise de bilgi vermemişti. Ailenin yaşadığı dairede yalnızca iki kişinin olduğu sanılıyordu.

Genç yaşta kaybolduğu sanılan Mirella'nın gerçek hikâyesi, komşuların gürültü şikâyetiyle ortaya çıktı. Kadının durumu 'mucizevi bir kurtuluş' olarak yorumlanıyor.

BALKONA BİLE ÇIKMAMIŞ, HİÇ DOKTORA GİTMEMİŞ...

Kurtarıldıktan sonra iki ay hastanede tedavi gören Mirella, hayatının neredeyse tamamını dört duvar arasında geçirdiğini, hiç dışarı çıkmadığını, balkona bile adım atmadığını söyledi. Saçları ve dişleri ciddi şekilde zarar görmüş olan kadın özel bakım altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Polonya Sosyal Refah Merkezi ve savcılık, aile hakkında hukuki süreci başlattıklarını açıkladı. Yerel halk ise kadının yeniden hayata tutunması için bağış topluyor.