Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Polonya'da aile faciası: 27 yıl boyunca kayıp sanılmıştı... Meğer tek göz odaya hapsedilmiş

Polonya'da aile faciası: 27 yıl boyunca kayıp sanılmıştı... Meğer tek göz odaya hapsedilmiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Polonya&#039;da aile faciası: 27 yıl boyunca kayıp sanılmıştı... Meğer tek göz odaya hapsedilmiş
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Polonya’da 42 yaşındaki bir kadın, ailesi tarafından yaklaşık 30 yıl boyunca küçük bir odada kilitli tutuldu. 15 yaşındayken kaybolduğu bildirilen kadın, komşuların ihbarıyla korkunç halde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken talihsiz kadın, özel bakım altına alındı.

Polonya'nın güneyindeki Świętochłowice şehrinde yaşanan olay, tüm ülkeyi şoke etti. Şu anda 42 yaşında olan Mirella, ailesi tarafından henüz 15 yaşındayken küçük bir odaya kapatıldı ve tam 27 yıl boyunca tamamen izole bir şekilde yaşamak zorunda bırakıldı.

Polonya'da aile vahşeti: 27 yıl boyunca kayıp sanılmıştı... Meğer tek göz odaya hapsedilmiş - 1. Resim

Korkunç olay Temmuz 2025’te komşuların apartmandan gelen tuhaf sesler üzerine polisi aramasıyla ortaya çıktı. Olay yerine gelen ekipler, kadının 'İyiyim' demesine rağmen şüphelendi.

HAYATİ TEHLİKESİ VARDI

Kadınla yüz yüze görüşen polisler, bacaklarındaki ağır yaraları fark edince hemen ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Mirella'nın durumu kritikti. Doktorlar, talihsiz kadının enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi. 

Polonya'da aile vahşeti: 27 yıl boyunca kayıp sanılmıştı... Meğer tek göz odaya hapsedilmiş - 2. Resim

30 YILDIR KAYIP SANILIYORDU

The Sun'ın haberine göre, 1998 yılında annesi ve babasının 'Kızımız kayboldu' yalanına inanan komşuları, konuyu araştırmamış, polise de bilgi vermemişti. Ailenin yaşadığı dairede yalnızca iki kişinin olduğu sanılıyordu. 

Genç yaşta kaybolduğu sanılan Mirella'nın gerçek hikâyesi, komşuların gürültü şikâyetiyle ortaya çıktı. Kadının durumu 'mucizevi bir kurtuluş' olarak yorumlanıyor. 

BALKONA BİLE ÇIKMAMIŞ, HİÇ DOKTORA GİTMEMİŞ...

Kurtarıldıktan sonra iki ay hastanede tedavi gören Mirella, hayatının neredeyse tamamını dört duvar arasında geçirdiğini, hiç dışarı çıkmadığını, balkona bile adım atmadığını söyledi. Saçları ve dişleri ciddi şekilde zarar görmüş olan kadın özel bakım altına alındı. 

Polonya'da aile vahşeti: 27 yıl boyunca kayıp sanılmıştı... Meğer tek göz odaya hapsedilmiş - 3. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Polonya Sosyal Refah Merkezi ve savcılık, aile hakkında hukuki süreci başlattıklarını açıkladı. Yerel halk ise kadının yeniden hayata tutunması için bağış topluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emrah sahnelere dönüyor… Yeni imajını herkes Özcan Deniz’e benzettiBu bal öyle bir yerde üretiliyor ki... İnsan ayağı değmiyor, tadan bir daha istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekvador'da AVM önünde patlama! Ölü ve yaralılar var - DünyaAVM önünde patlama! Ölü ve yaralılar varDevrik Esad rejimi, katliamları örtbas etmek için toplu mezarları gizlice taşıdı! - DünyaEsad rejimi toplu mezarları gizlice taşıdı!Bir kriz daha Türkiye sayesinde aşıldı! BM’den Ankara’ya peş peşe övgü - DünyaBir kriz daha Türkiye sayesinde aşıldı!450 milyon yıllık antik fay uyandı! 2,6'lık deprem paniğe neden oldu - Dünya2,6'lık deprem korkuttu! 450 milyon yıllık antik fay uyandıKenya'nın eski Başbakanı Raila Odinga, Hindistan'da hayatını kaybetti - DünyaÜlkenin en sevilen lideriydi! Hindistan'da hayatını kaybetti'Bu bir rekor' diyerek paylaştılar: Bin kişiyi doyurabilir, değeri ise 111 bin TL - Dünya'Bu bir rekor' diyerek paylaştılar: Bin kişiyi doyurabilir, değeri ise 111 bin TL
Sonraki Haber Yükleniyor...