2026 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? Türkiye'nin grupta birinci olup olamayacağı gündemde

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşısında aldığı galibiyetle 2026 Dünya Kupası Play-Off şansını güçlendirdi. Şu an ise direkt olarak katılım ihtimali ve play-off'taki muhtemel rakiplere çevrildi.

Türkiye, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan topladı. Lider İspanya 4’te 4 yaparak 12 puanla zirvede bulunuyor. Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise 0 puanla son sıradadır.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NI GARANTİLEDİ Mİ?

Türkiye A Milli Futbol Takmı henüz 2026 Dünya Kupası'na katılımı matematiksel olarak garantilemedi. Ancak kalan iki maçtan birini kazanması durumunda Play-Off biletini büyük ölçüde cebine koyacak.

Grupta ikinci sırayı alması durumunda ise Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek ekiplerle beraber Play-Off mücadelesine katılacak.

PLAY-OFF FORMATI NASIL?

Play-Off turunda, Avrupa Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekip olmak üzere toplam 16 takım yer alacak.

Tek maç eleme usulüyle oynayacak yarı finaller 26-28 Mart 2026'da, final karşılamları ise 29-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye'nin şu anki puan durumuyla Play-Off’ta 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 95'dir. Bu ihtimal üzerinden gidilirse Türkiye ilk maçı evinde oynayacak ve güçlü rakiplerle eşleşmeyecek. 4. torbadan gelecek takımlardan biriyle karşı karşıya gelecektir.

Muhtemel 4. Torba Takımları

İsveç

Kuzey Makedonya

Kuzey İrlanda

Moldova

Muhtemel 2. Torba Takımları

Polonya

İskoçya

Macaristan

Çekya

Muhtemel 3. Torba Takımları