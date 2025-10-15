Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? Türkiye'nin grupta birinci olup olamayacağı gündemde

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye var mı? Türkiye'nin grupta birinci olup olamayacağı gündemde

Gürcistanı 4-1 skorla yenmesiyle Dünya Kupası Play-Off'una bir adım daha yaklaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, gruptaki son durumu, Dünya Kupası'na doğrudan katılım ihtimali ve play-off sürecindeki olası rakipleri merak konusu haline geldi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşısında aldığı galibiyetle 2026 Dünya Kupası Play-Off şansını güçlendirdi. Şu an ise direkt olarak katılım ihtimali ve play-off'taki muhtemel rakiplere çevrildi.

Türkiye, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan topladı. Lider İspanya 4’te 4 yaparak 12 puanla zirvede bulunuyor. Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise 0 puanla son sıradadır.

İLK YARI SONA ERDİ

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NI GARANTİLEDİ Mİ?

Türkiye A Milli Futbol Takmı henüz 2026 Dünya Kupası'na katılımı matematiksel olarak garantilemedi. Ancak kalan iki maçtan birini kazanması durumunda Play-Off biletini büyük ölçüde cebine koyacak. 

Grupta ikinci sırayı alması durumunda ise Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek ekiplerle beraber Play-Off mücadelesine katılacak. 

PLAY-OFF FORMATI NASIL?

Play-Off turunda, Avrupa Elemeleri'ni ikinci sırada tamamlayan 12 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 ekip olmak üzere toplam 16 takım yer alacak.

Tek maç eleme usulüyle oynayacak yarı finaller 26-28 Mart 2026'da, final karşılamları ise 29-31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak. 

Türkiye'nin şu anki puan durumuyla Play-Off’ta 1. torbada yer alma ihtimali yüzde 95'dir. Bu ihtimal üzerinden gidilirse Türkiye ilk maçı evinde oynayacak ve güçlü rakiplerle eşleşmeyecek. 4. torbadan gelecek takımlardan biriyle karşı karşıya gelecektir.

Muhtemel 4. Torba Takımları

  • İsveç
  • Kuzey Makedonya
  • Kuzey İrlanda
  • Moldova

Muhtemel 2. Torba Takımları

  • Polonya
  • İskoçya
  • Macaristan
  • Çekya

Muhtemel 3. Torba Takımları

  • Romanya
  • Slovakya
  • Slovenya
  • Arnavutluk

Ekvador'da AVM önünde patlama! Ölü ve yaralılar var
