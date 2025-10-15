Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Orhan olarak geri dönüyor

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Orhan olarak geri dönüyor

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Orhan olarak geri dönüyor
Atv’nin tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman, 2025 sezonuyla birlikte “Kuruluş Orhan” adıyla yeniden ekranlara dönüyor. İzleyiciler, Orhan Gazi’nin hikayesinin başladığı ilk bölümün yayın tarihini merakla bekliyor. Kuruluş Orhan yayın tarihi fragmanla birlikte belli oldu.

“Kuruluş Osman” serisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan, yeni hikâyesiyle izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığında, yönetmenliğini Bülent İşbilen’in üstlendiği dizinin başrolünü Mert Yazıcıoğlu üstleniyor. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte dizinin yayın günü ve tarihi de belli oldu.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonuyla birlikte “Kuruluş Orhan” ismiyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz hafta yayımlandı ve kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. İzleyiciler, serinin yeni döneminde Osman Bey’in mirasını devralan Orhan Gazi’nin hikayesini izleyecek. Dizinin yayın tarihi ise son yayınlanan fragmanla belli oldu. 

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Orhan olarak geri dönüyor - 1. Resim

KURULUŞ ORHAN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Atv’nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba günü ekranlarda olacak. Tanıtımda yer alan “Selam olsun! Biz geldik.” repliği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.  

KURULUŞ ORHAN HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Dizi, her Çarşamba akşamı saat 20.00’de Atv ekranlarında yayınlanacak. Kuruluş Osman’ın yayın günü geleneğini sürdürecek olan yapım, aynı saatte ekran başındaki izleyicilerle buluşacak.

Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Orhan olarak geri dönüyor - 2. Resim

KURULUŞ ORHAN DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Başrolde Mert Yazıcıoğlu yer alırken, kadroda Cihan Ünal, Barış Falay, Cihan Ünal, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız ve Mahassine Merabet gibi isimler bulunuyor.

