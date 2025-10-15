Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı belli oldu

TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TÜİK açıkladı! Ücretli çalışan sayısı belli oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 16 milyon 89 bin 450 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Ağustos 2024'te 15 milyon 904 bin 602 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1,2 artışla 16 milyon 89 bin 450 kişiye yükseldi.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI SANAYİDE AZALDI

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 3,6 azalırken inşaatta yüzde 7,2, ticaret-hizmetlerde yüzde 2,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı arttı - 1. Resim

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzdesel değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaatta yüzde 0,4 ve ticaret-hizmetlerde yüzde 0,2 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
