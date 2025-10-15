Borsa 3 haftada yüzde 10 geriledi! En çok bu hisseler değer kaybetti

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da son günlerde yaşanan düşüş hızlanırken, BİST 100 endeksi 14 Ekim 2025 işlemlerinde %-2,27 gerileme ile 10.316 puandan kapanış yaptı.

Dünkü işlemlerde endeks 3,5 ay sonra, orta vadeli trend için önemli bir gösterge olan 100 günlük ortalama seviyenin de (10.525) altına geriledi. Aynı zamanda BİST 100, son 1 ayın da en düşük seviyesine çekildi.

3 HAFTADA %-10,60 GERİLEDİ

BİST 100 endeksinde son olarak 22 Eylül işlemlerinde 11.540 seviyesi test edilmiş, o tarihten itibaren düşüş trendi başlamıştı. Geride kalan 3 haftalık süreçte endeks %-10,60 gibi önemli bir düşüş kaydetti.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

22 Eylül-14 Ekim arasındaki dönem dikkate alındığında BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlerden en fazla düşen ilk 10 hisse şunlar oldu:

-DSTKF: 458,25 TL (%-29,77)

-SASA: 3,08 TL (%-26,49)

-FENER: 9,57 TL (%-25,23)

-ISCTR: 11,64 TL (%-23,42)

-OTKAR: 431,50 TL (%-22,60)

-VAKBN: 22,06 TL (%-21,21)

-AKBNK: 53,50 TL (%-20,97)

-VESTL: 31,82 TL (%-20,37)

-ARCLK: 108,50 TL (%-20,22)

-GARAN: 119,50 TL (%-20,12)

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Ekim ayının ilk haftasında açıklanan eylül enflasyonu %3,23 ile beklentileri aştı. Bu verinin ardından Merkez Bankasının, enflasyonu kontrol altına almak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için “sıkı para politikasına bir süre daha devam edebileceği” yönünde beklentiler arttı. Borsa da banka hisseleri öncülüğünde düşüş trendine yöneldi.

Ekim ayı enflasyonu da yüksek beklenirken, 23 Ekim’deki TCMB faiz kararı borsa için de kritik bir önem taşımaya başladı. Piyasalar TCMB’nin gelecek haftaki faiz kararını ve karar metinindeki açıklamaları beklemeye başladı.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler, BİST 100 endeksinde 10.250 seviyesinin kritik bir destek olduğunu belirterek, “Bu desteğin de aşağı yönlü kırılması halinde 10.000’e varabilecek düşüşler söz konusu olabilir. Endekste ancak 100 günlük ortalamanın aşılması ve 10.500 üzerindeki kalıcı fiyatlamalar, yeniden pozitif havayı destekleyebilir” görüşünü dile getiriyor.