Gerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Büyükdere Mahallesi Meneviş Sokak'ta bulunan apartmandaki bir daireden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

CESEDİNİ POLİS BULDU

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki Zafer Özpoyraz'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpoyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özpoyraz'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.