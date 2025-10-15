Gerçek yayılan kötü kokularla ortaya çıktı! Evinde yatar halde bulundu
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Eskişehir'de yalnız başına yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki Zafer Özpoyraz'ın dairesinden yayılan kötü kokular komşularını rahatsız etti. İhbar üzerine eve gelen polis kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile girdiği dairede adamı ölü halde buldu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu. Büyükdere Mahallesi Meneviş Sokak'ta bulunan apartmandaki bir daireden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
CESEDİNİ POLİS BULDU
Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen 59 yaşındaki Zafer Özpoyraz'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Özpoyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Özpoyraz'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş