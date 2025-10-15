Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tekirdağ'da feci ölüm! Evine giden adamı tur otobüsü ezdi

Tekirdağ'da feci ölüm! Evine giden adamı tur otobüsü ezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Haliç Mahallesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. 65 yaşındaki adamı tur otobüsü ezdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edilirken talihsiz adamın olay yerinde can verdiği tespit edildi.

Malkara’dan Keşan'a doğru giden H.G. (65) idaresindeki tur aracı, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu evine gitmekte olan 42 yaşındaki Olcay Canbay’a çarptı.

Talihsiz adam ağır bir şekilde yaralanırken, araç bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sağlıkçılar Canbay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

