Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'deki zincirleme kazada ölü sayısı 8'i buldu! Yanarak can verdiler...

ABD'deki zincirleme kazada ölü sayısı 8'i buldu! Yanarak can verdiler...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;deki zincirleme kazada ölü sayısı 8&#039;i buldu! Yanarak can verdiler...
ABD, Georgia, Trafik Kazası, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de, Georgia eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtildi. Feci kazada yanarak can veren 8 kişinin kimlik tespiti ise henüz yapılmadı!

ABD'deki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği bildirildi. Jackson ilçesi Adli Tabibi Yardımcısı Dean Stringer, yaptığı açıklamada, Georgia ve Atlanta arasındaki otoyolda tır ile minibüsün çarpışması sonucu yanarak hayatını kaybeden 8'inci kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.

KİMLİKLERİ BİLE TESPİT EDİLEMEDİ!

Kazadayanarak hayatını kaybeden kurbanların kimlik tespiti çalışmasının devam ettiği bildirildi. Yerel yetkililer, "zincirleme reaksiyon" olarak tanımladığı ilk çarpışmanın ardından 4 aracın daha kazaya karıştığını kaydetti. Söz konusu kazaya bölgedeki hayvan barınma merkezine ait 1 aracın da karışması nedeniyle araçta bulunan 37 kediden bazılarının da alevler içinde kalarak yaralandığı, sonrasında tedavi altına alındığı ifade edildi.

Jackson kolluk kuvvetleri, pazartesi günü yaşanan kazada ilk belirlemelere göre, alev alan minibüsteki 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Tırın, yolcu taşıyan minibüsle arasında yeterli takip mesafesi bırakmaması nedeniyle kazanın meydana geldiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Aksaray'da acı olay! Anne ve 1,5 yaşındaki oğlu ölü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hukuk öğrencisi seri katil çıktı! Dört kişiyi öldürdü, ‘Zevk alıyorum’ dedi - DünyaDört kişiyi öldürdü, ‘Zevk alıyorum’ dediAfganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar! Gazze'deki dikkatleri dağıtabilir - DünyaAfganistan-Pakistan çatışması İsrail'e yarar!Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecek! Uzmanlar değerlendirdi: Hesap vermekten kaçamaz - DünyaUzmanlar değerlendirdi: Hesap vermekten kaçamazPentagon'un 'basın kuralları'na ABD medyasından rest! İmzalamayı reddettiler - DünyaPentagon'un 'basın kuralları'na ABD medyasından rest!ABD'de 1963'teki Kennedy suikastı ile ilgili yeni gelişme! Rusya, 350 sayfalık belgeyi teslim edecek - DünyaKennedy suikastı ile ilgili yeni gelişme!Kızılhaç, 4 İsrailli esirin daha naaşını aldı - DünyaKızılhaç, 4 İsrailli esirin daha naaşını aldı
Sonraki Haber Yükleniyor...