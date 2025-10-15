Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de 1963'teki Kennedy suikastı ile ilgili yeni gelişme! Rusya, 350 sayfalık belgeyi teslim edecek

ABD'de 22 Kasım 1963 gerçekleştirilen "Kennedy suikastı" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Rusya’nın, eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikastına ilişkin bulgularını içeren 350 sayfalık bir belgeyi teslim edeceğini açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna, Rusya’nın, eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin suikastına ilişkin bulgularını içeren 350 sayfalık bir belgeyi teslim edeceğini açıkladı.

Florida milletvekili Luna, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Ofisimiz, Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden Rusya Federasyonu Hükümeti’nin Kennedy suikastına dair bulgularını içeren belgelerin, Rusya’nın ABD Büyükelçisi tarafından elden ofisimize teslim edileceği bilgisini aldı” ifadelerini kullandı.

ABD'de 1963'teki Kennedy suikastı ile ilgili yeni gelişme! Rusya, 350 sayfalık belgeyi teslim edecek - 1. Resim

KRİTİK BELGE TESLİM EDİLECEK

Luna, belgeleri teslim alır almaz kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, suikast üzerine bir kitap yazan Amerikalı gazeteci Jefferson Morley ile birlikte çalışacaklarını ve “Amerikan halkının belgelere doğrudan erişebilmesi için gerekli adımları atacaklarını” söyledi.

Kongre’nin 1990’larda bu dosyalara erişmeye çalıştığını ancak reddedildiğini hatırlatan Luna, “Bu belgelere tarihte ilk kez erişim sağladık” dedi.

ABD’nin 35’inci Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963’te Dallas, Teksas’ta açık üstü bir araçla ilerlediği konvoy sırasında suikasta uğrayarak hayatını kaybetmişti.

ABD'de 1963'teki Kennedy suikastı ile ilgili yeni gelişme! Rusya, 350 sayfalık belgeyi teslim edecek - 2. Resim

KENNEDY SUİKASTI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Eski bir deniz piyadesi olan Lee Harvey Oswald, Kennedy’yi Texas School Book Depository binasından ateş ederek öldürmüş, ancak iki gün sonra Dallaslı gece kulübü işletmecisi Jack Ruby tarafından canlı yayında vurularak öldürülmüştü.

Warren Komisyonu, suikastı Oswald’ın tek başına gerçekleştirdiği sonucuna varmış, ancak olay yıllar boyunca çok sayıda komplo teorisine ve kamuoyunun süregelen ilgisine konu olmuştur.

