Afganistan-Pakistan sınırını yine karıştı! 'Sebepsiz saldırı' suçlaması

Afganistan, Pakistan’ın salı gecesi geç saatlerde sınırda ateş açmasının ardından karşı saldırı başlattığını duyurdu.

Yerel yayın kuruluşu Tolo News’un aktardığına göre, açıklamayı ülkenin doğusundaki Host vilayeti Valisi’nin sözcüsü Mustaghfer Gurbaz yaptı.

Gurbaz, çatışmaların hâlâ devam ettiğini belirtti.

AFGANİSTAN'DAN 'SEBEPSİZ ATEŞ' SUÇLAMASI

Pakistan tarafından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak isminin açıklanmaması kaydıyla Anadolu Ajansı’na konuşan bir güvenlik yetkilisi, çatışmaların Kurram kabile bölgesindeki Şorko sınır hattında çıktığını söyledi.

Yetkili, Afgan güçlerini “sebepsiz” biçimde Pakistan sınır birliklerine ateş açmakla ve top atışında bulunmakla suçladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü iki taraf arasında yaşanan çatışmalarda onlarca asker hayatını kaybetmişti. Taliban’ın 2021’de Kabil’de yeniden iktidara gelmesinden bu yana yaşanan en kanlı sınır çatışmalarından biri olarak kayda geçti.

Kabil yönetimine göre, söz konusu çatışmalar Suudi Arabistan ve Katar’ın arabuluculuğuyla cumartesi geç saatlerde sona erdi.