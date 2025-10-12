Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afganistan-Pakistan hattında sıcak gelişme! Sınır çatışmaları sona erdi

Afganistan-Pakistan hattında sıcak gelişme! Sınır çatışmaları sona erdi
Afganistan hükümeti, Pakistan sınırında devam eden çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan’ın arabuluculuğuyla sona erdiğini açıkladı.

Afganistan ve Pakistan arasında tansiyon yeniden tırmandı. Afgan hükümeti, Katar ve Suudi Arabistan’ın talebi ve arabuluculuğu sonucu Pakistan sınırındaki çatışmaları durdurduklarını açıkladı.

Kabil yönetimi, dün gece yaşanan yoğun çatışmalarda 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30’unun yaralandığını duyurdu.

Afgan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı açıklamada “Operasyon Katar ve Suudi Arabistan’ın isteğiyle durduruldu” dedi. Mücahid, çatışmalarda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini, ayrıca 20’den fazla Afgan askerinin öldüğü veya yaralandığını kaydetti.

PAKİSTAN BAŞBAKANI SHARİF: SABRIMIZ TÜKENDİ

Çatışmaların ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afgan yönetimini uyardı. ''Artık yeter. Pakistan hükümeti ve ordusunun sabrı tükenmiştir” dedi.

Afgan Taliban’ı, hafta içinde İslamabad’ı hava saldırıları düzenleyerek egemenliğini ihlal etmekle suçlamıştı.

Pakistan Başbakanı yaptığı açıklamada Afganistan’daki Taliban yetkililerini “topraklarını terörist unsurlara kullandırmakla” suçlayarak,
“Pakistan’ın savunmasından taviz verilmeyecek, her provokasyona güçlü karşılık verilecektir” ifadelerini kullandı.

SINIR KAPILARI KAPATILDI, BÖLGE ALARMDA

Yetkililer, Torkham ve Chaman sınır kapılarının gece boyunca yaşanan çatışmaların ardından tamamen kapatıldığını bildirdi.

Söz konusu sınır kapıları, Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletini Afganistan’ın Nangarhar bölgesine bağlayan en kritik geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Torkham’daki üst düzey bir Pakistanlı yetkili, “Sınır yaya geçişine ve ticarete kapatıldı. Sivil personel geri çekildi, bölgede ekstra birlikler görevlendirildi” dedi.

Belucistan eyaletini Afganistan’ın Kandahar kentine bağlayan Chaman kapısı da mühürlendi.

AFGAN VE PAKİSTAN ORDULARI AĞIR SİLAHLARLA ÇATIŞTI

Her iki taraf da sınırın dört farklı bölgesinde ağır silahların kullanıldığını doğruladı.

Afgan ordusu, Taliban güçlerinin çeşitli noktalarda Pakistan askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini açıkladı.

Taliban Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayat Khowarazm, AFP’ye yaptığı açıklamada “Operasyonlarımız başarılı şekilde gece yarısı sona erdi” dedi.

Pazar sabahı itibarıyla bölgede yeni bir çatışma rapor edilmedi. Ancak sınırda yüksek alarm durumunun sürdüğü bildirildi.

Afganistan-Pakistan hattında sıcak gelişme! Sınır çatışmaları sona erdi - 1. Resim

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN ATEŞKES İÇİN DEVREDE

Katar ve Suudi Arabistan yönetimleri, iki tarafla da temasa geçerek itidal çağrısında bulundu.

Kabil yönetimi, Katar ve Riyad’ın girişimiyle çatışmaların tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Diplomatik kaynaklar, arabuluculuğun devam edeceğini ve tarafların gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma taahhüdü verdiğini aktardı.

TTP GÖLGESİ: SALDIRILARIN ARKASINDA MİLİTANLAR MI VAR?

Afgan Talibanı’ndan ayrı faaliyet gösteren ancak aynı ideolojiyi paylaşan Pakistan Talibanı (TTP), son aylarda sınır hattındaki militan eylemlerini artırdı.

Pakistan hükümeti, 2021’den bu yana 500’den fazla güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler’in bu yıl yayımladığı raporda, TTP’nin Afgan Taliban yönetiminden lojistik ve operasyonel destek aldığı iddia edildi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada, “Afgan Talibanı’nı TTP’yi desteklemekten vazgeçirmeye yönelik çabalar başarısız oldu” ifadesini kullandı.

BÖLGESEL GERİLİM TIRMANIYOR

ABD öncülüğündeki güçlerin 2021’de Afganistan’dan çekilmesinden bu yana, Hayber Pakhtunkhwa bölgesinde silahlı grupların etkinliği hızla arttı.

Ayrıntılar geliyor...

