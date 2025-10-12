Çatışmalar durdu, Afganistan'dan açıklama geldi! "İkili ilişkileri bozmaya çalışıyorlar"

Tolo News'un haberine göre, 2021'den bu yana ilk kez Hindistan'a resmi ziyarette bulunan Muttaki, Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"PAKİSTAN'DAKİ BAZI GRUPLAR DURUMU İSTİKRARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Muttaki, Pakistan halkı veya siyasetçileriyle herhangi bir sorunlarının olmadığını belirterek, "Pakistan'daki bazı özel gruplar durumu istikrarsızlaştırmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarında herhangi bir varlığı olmadığını vurgulayan Muttaki, İslamabad'ın tehdit olarak gördüğü unsurların aslında "Pakistan içinden gelen yerinden edilmiş kişiler" olduğunu savundu.

Afganistan'ın sınırlarını, hava sahasını ve egemen haklarını koruduğunu kaydeden Muttaki, herhangi bir ihlal durumunda karşılık vereceklerini belirtti.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN SINIRINDA ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

9 Ekim'de Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri duyulmuş, daha sonra Afganistan yönetimi, Margha ve Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı.

11 Ekim'de ise Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını, çok sayıda silah ve teçhizatın da Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini öne sürmüştü.

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, çatışmalarda 9 Afgan askerin öldüğünü duyurmuştu.

Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu ifade etmişti.

Pakistan ordusu, Afganistan sınır güçleri ile çıkan çatışmalarda 23 Pakistan askerinin hayatını kaybettiğini, 29 askerin yaralandığını bildirmiş, Afgan yönetimiyle bağlantılı 200'den fazla "teröristin" etkisiz hale getirildiğini iddia etmişti.