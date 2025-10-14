Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD-Çin ticaretinde yeni kriz: Trump tehdit etti

ABD-Çin ticaretinde yeni kriz: Trump tehdit etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ticaret, Donald Trump, Tehdit, Ekonomi, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i “ekonomik düşmanlık eylemi” olarak ABD soya fasulyesi alımını “kasıtlı olarak” engellemekle suçladı ve yemeklik yağ ve “ticaretin diğer unsurları” ile ilgili iş ilişkilerini sonlandırabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in kasıtlı olarak ABD'den soya fasulyesi almamasının "ekonomik açıdan düşmanca" olduğunu belirterek, buna karşılık olarak Çin ile yemeklik yağ ticaretini sonlandırmayı değerlendirdiklerini belirtti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD-Çin ticaretinde yeni kriz: Trump tehdit etti - 1. Resim

TRUMP'TAN MİSİLLEME TEHDİDİ 

Çin'in "kasıtlı olarak" ABD'nin soya fasulyesini satın almamasını ve soya fasulyesi çiftçilerini zor durumda bırakmasını "ekonomik açıdan düşmanca" olarak nitelendiren Trump, "Karşılık olarak, Çin ile yemeklik yağ ve ticaretin diğer unsurlarıyla ilgili iş ilişkilerimizi sonlandırmayı değerlendiriyoruz. Örneğin, yemeklik yağı kendimiz kolayca üretebiliriz, Çin'den satın almamıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Uşak'ta yolcu otobüsünden çıkanlar 'pes' dedirtti! Şahsın valizinden 55 ruhsatsız silah çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Soykırım dursa da Güney Afrika geri adım atmayacak! İsrail aleyhindeki dava devam edecek - DünyaSoykırım dursa da Güney Afrika geri adım atmayacak!Hindistan'da feci otobüs yangını! 19 kişi hayatını kaybetti - DünyaHindistan'da feci otobüs yangını!Afganistan-Pakistan sınırını yine karıştı! 'Sebepsiz saldırı' suçlaması - DünyaAfganistan-Pakistan sınırını yine karıştı!ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu! Çok sayıda ölü var - DünyaABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduGazze'nin sembol ismiydi! İsrail anlaşmaya rağmen Filistinli doktor Ebu Safiyye'yi serbest bırakmadı  - Dünyaİsrail anlaşmaya rağmen serbest bırakmadı Madagaskar'da ordu yönetime el koydu! Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti - DünyaMadagaskar'da ordu yönetime el koydu!
Sonraki Haber Yükleniyor...