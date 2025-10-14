Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Soykırım dursa da Güney Afrika geri adım atmayacak! İsrail aleyhindeki dava devam edecek

Soykırım dursa da Güney Afrika geri adım atmayacak! İsrail aleyhindeki dava devam edecek

Soykırım dursa da Güney Afrika geri adım atmayacak! İsrail aleyhindeki dava devam edecek
Güney Afrika, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail aleyhindeki soykırım davasını geri çekmeyecek. Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ateşkese rağmen davayı devam ettireceklerini ifade etti.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açtıkları soykırım davasını varılan ateşkes anlaşmasına rağmen geri çekmeyeceklerini açıkladı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail aleyhinde Adalet Divanı’nda (UAD) açtıkları soykırım davasını varılan ateşkes anlaşmasına rağmen geri çekmeyeceklerini açıkladı.

Ramaphosa, anlaşmanın davaya hiçbir etkisi olmayacağını belirterek, "Dediğim gibi, dava devam ediyor ve şimdi İsrail'in mahkemeye sunduğumuz dilekçelere cevap vermesi gereken aşamaya gelindi. Uluslararası Adalet Divanı'nın delillerin sunulması ve incelenmesi için bir tarih belirlemesinden sonra, önümüzdeki yılın ocak ayına kadar bunu yapmak zorundalar" dedi.

TÜRKİYE DE DAHİL OLMUŞTU 

Güney Afrika tarafından 29 Aralık 2023’te BM’nin en üst düzey yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhinde soykırım davasına, Türkiye, Mısır, Kolombiya, İrlanda ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülke dahil olmuştu.

