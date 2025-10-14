Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD, Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurdu! Çok sayıda ölü var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir gemiye düzenlediği ölümcül saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirterek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PENTAGON'DAN UYUŞTURUCU OPERASYONU

ABD'nin Güney Amerika’da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Venezuela açıklarında bir tekneyi daha vurduğunu belirterek, "Savunma Bakanı, Venezuela kıyıları açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanmış gruba ait olan bir tekneye ölümcül bir saldırı düzenlenmesini emretti" dedi.

ABD'DEN 'UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARI' İDDİASI 

İstihbarat kaynaklarının, teknenin uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan terörist gruplarla bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanıldığı bilinen bir rotada seyir ettiğini doğruladığını ifade eden Trump, "Saldırı uluslararası sularda gerçekleştirildi ve gemide bulunan 6 erkek saldırıda öldürüldü. ABD güçleri herhangi bir zarar görmedi" dedi.

