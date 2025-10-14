Trump ile Macron arasında 'soğuk bir savaş'! Gizemli tokalaşma ve 'yap da görelim' sözleri...

ABD Başkanı Trump’ın, Gazze barış zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı garip tokalaşma, yeni ayrıntılarla gizemli bir hal aldı.

İki lider, Trump’ın İsrail-Hamas ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını imzaladığı pazartesi günü, Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde el sıkıştı.

Yıllar içinde “ölüm pençesi” olarak adlandırılan tokalaşmaları sıkça gündem olmuş, 2017’deki 29 saniyelik el sıkışma görüntüleri hala hafızalarda yer etmişti.

Trump, Macron’u sıcak bir şekilde yanına çekerek elini sıktı, ardından iki lider kalabalık fotoğrafçı grubu önünde birbirlerinin üst kollarına dokundu. Ancak dostane başlayan temas, kısa sürede adeta bir bilek güreşine dönüştü. İki liderin, ellerini ileri geri savururken yoğun bir diyalog içinde oldukları gözlemlendi. Macron sonunda Trump’ın elinden kurtulup sahneden hızlıca uzaklaştı.

Dudak okuma uzmanı Nicola Hickling’e göre bu tokalaşma, iki lider arasında sıradan bir selamlaşmadan çok daha fazlasını içeriyordu.

Trump’ın, “Seni görmek güzel, yani anlaştık mı?” dediği, Macron’un ise kameradan uzaklaşarak anlaşılmayan bir cevap verdiği belirtildi. Ardından Trump’ın, “Gerçek misin?” diye sorduğu, Macron’un ise “Elbette” cevabını verdiği ifade edildi.

ELİNİ SIKICA KAVRADI VE: BENİ İNCİTTİN...

Trump daha sonra Macron’un elini sıkıca kavrayarak, “Peki o zaman, şimdi nedenini bilmek istiyorum… Beni incittin, bunu zaten biliyorum” dedi.

Fransız liderin yüzünü yere çevirdiği görülürken, ne hakkında konuştukları netlik kazanmadı. Ancak bu diyalog, Macron’un birkaç hafta önce diğer dünya liderleriyle Trump’ı alaya aldığı görüntülerin ardından geldi.

"YAP DA GÖRELİM..."

İki lider, geçmişte dostane görünümlerine rağmen, zaman zaman birbirlerini kamuoyu önünde eleştirmeleriyle biliniyor.

Trump, konuşmasının bir bölümünde yavaş ve net bir şekilde “Ben barış yapıyorum” derken, Macron elini hafifçe vurarak “Hadi ama” cevabını verdi.

Daily Mail'den edinilen bilgilere göre Trump, “Ben sadece başkalarına zarar verenlere zarar veririm” ifadesiyle kameraları işaret etti. Macron ise, “Anlıyorum. Göreceğiz bakalım” diyerek uyarı niteliğinde bir cevap verdi.

Trump görüşmeyi, “Yap bakalım, görelim. Birazdan görüşürüz” sözleriyle noktaladı.