İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye-Gürcistan maçında forma giymiyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk edecek. Türkiye-Gürcistan maçı 14 Ekim 2025 Salı akşamı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Tarihi mücadelede ilk düdük saat 21:45'te çalacak.

86 milyonun tek yürek olacağı karşılaşma öncesi nefesler tutulurken, "İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok?" soruları araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye-Gürcistan maçına kısa bir süre kala muhtemel 11'ler belli oldu. İşte tarihi mücadelede forma terletecek oyuncular:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

İRFAN CAN KAHVECİ SAKAT MI, NEDEN KADRODA YOK?

A Milli Takım’da Gürcistan maçı öncesi gözler sakat ve cezalı isimlere çevrildi. İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Yıldız futbolcu, Bulgaristan maçında sol ayak bileğinden sakatlanmıştı.

Öte yandan kaleci Berke Özer, kampı izinsiz terk ettiği gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Yerine RAMS Başakşehir’den Muhammed Şengezer davet edildi. Cezası sona eren Barış Alper Yılmaz ise Gürcistan maçında ay-yıldızlı formayı terletebilecek.