Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye-Gürcistan maçında forma giymiyor

İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye-Gürcistan maçında forma giymiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye-Gürcistan maçında forma giymiyor
İrfan Can Kahveci, Sakatlık, Türkiye, Gürcistan, Dünya Kupası, A Milli Takım, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. A Millilerin mutlak galibiyet adına sahaya çıkacağı tarihi mücadele için geri sayım başlarken, "İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Yıldız futbolcunun Türkiye-Gürcistan maçında forma giyemeyeceği belirtiliyor.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Gürcistan'ı konuk edecek. Türkiye-Gürcistan maçı 14 Ekim 2025 Salı akşamı Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Tarihi mücadelede ilk düdük saat 21:45'te çalacak.

86 milyonun tek yürek olacağı karşılaşma öncesi nefesler tutulurken, "İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok?" soruları araştırılmaya başlandı.

İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye-Gürcistan maçında forma giymiyor - 1. Resim

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Türkiye-Gürcistan maçına kısa bir süre kala muhtemel 11'ler belli oldu. İşte tarihi mücadelede forma terletecek oyuncular:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye-Gürcistan maçında forma giymiyor - 2. Resim

İRFAN CAN KAHVECİ SAKAT MI, NEDEN KADRODA YOK?

A Milli Takım’da Gürcistan maçı öncesi gözler sakat ve cezalı isimlere çevrildi. İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Yıldız futbolcu, Bulgaristan maçında sol ayak bileğinden sakatlanmıştı. 

Öte yandan kaleci Berke Özer, kampı izinsiz terk ettiği gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Yerine RAMS Başakşehir’den Muhammed Şengezer davet edildi. Cezası sona eren Barış Alper Yılmaz ise Gürcistan maçında ay-yıldızlı formayı terletebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı! Altın ve petrolde hareketlenme sürüyorFutbol sahasında kan donduran olay: Rakibini döverek öldürdü, 1 yıl sonra tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? - HaberlerTürkiye-Gürcistan maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?Kızılcık Şerbeti Doğa diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Sıla Türkoğlu'nun dizideki akıbeti gündemde - HaberlerKızılcık Şerbeti Doğa diziden ayrılıyor mu, ölecek mi? Sıla Türkoğlu'nun dizideki akıbeti gündemde28 Ekim yarım gün mü? Özel sektör çalışanlarının gündeminde! - Haberler28 Ekim yarım gün mü? Özel sektör çalışanlarının gündeminde!Bahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli? - HaberlerBahar dizisi Maral kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında ve nereli?14 Ekim Bursa su kesintileri! BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek? - Haberler14 Ekim Bursa su kesintileri! BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman gelecek?Alikahya Stadyum Tramvay Hattı bugün ücretsiz mi? Kocaeli'de milli maç öncesi toplu taşıma durumu gündemde - HaberlerAlikahya Stadyum Tramvay Hattı bugün ücretsiz mi? Kocaeli'de milli maç öncesi toplu taşıma durumu gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...