Eşref Rüya dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? Eşref Rüya 18. bölüm için geri sayım!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya, 17. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitledi. Eşref'in Rus mafyasının hedefi haline gelmesi seyircilerin merakını iyice artırırken, "Eşref Rüya dizisi ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?"sorusu aramalarda öne çıktı. Eşref Rüya 18. bölüm için geri sayım başladı.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, heyecan dolu 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 17. bölümü 8 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor.

Eşref Rüya dizisi her hafta çarşamba akşamı ekranlara geliyor. Dizinin 18. bölümü de 15 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümde, Nisan’ın Eşref’e duyduğu aşk ve nefret arasında kalması, Dinçer’in Eşref’e olan nefreti ve Eşref’in kendisine yönelik tehditleri araştırması gibi olaylar dizinin ana gündemini oluşturuyor.

EŞREF RÜYA 18. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Nisan, Eşref'e duyduğu aşk ve nefret arasında bir çıkmaza girer. Bir yandan da Dinçer'in Eşref'e duyduğu nefreti fark eden Nisan, Dinçer ile doğrudan ilişkilerinde bir problem olup olmadığını sorgular.

Eşref ise hem ölümünü hem de hapse girmesini istemeyen kişinin kim olduğunu bulmaya çalışırken, "Eğer ben olmasaydım imza atar mıydın?" sorusuyla Nisan'ın Dinçer ile olan anlaşmasının geleceği hakkında bir karar verme zamanının geldiğini gösterir. Peki, Nisan imza atacak mı?

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin yapım ekibi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlerini sürdürüyor. Dizide özellikle modern ve lüks mekanlar, Boğaziçi kıyıları ve şehrin prestijli semtleri ön plana çıkıyor.

Dizide geçen sahneler genellikle Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy gibi İstanbul’un ikonik semtlerinde çekiliyor. Ayrıca bazı sahnelerde tarihi mekanlar ve Boğaz manzaraları tercih ediliyor.