Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Eşref Rüya, yeni sezonunda da izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in üstlendiği dizinin 8 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan 17. bölümü izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanırken, "Eşref Rüya 18. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?" sorusuna cevap aranıyor.

EŞREF RÜYA 18. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, heyecan dolu 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 17. bölümü 8 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan dizinin yeni bölümü için meraklı bekleyiş sürüyor.

Eşref Rüya dizisinin 18. bölümü, 15 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni bölümde, Nisan’ın Eşref’e duyduğu aşk ve nefret arasında kalması, Dinçer’in Eşref’e olan nefreti ve Eşref’in kendisine yönelik tehditleri araştırması gibi olaylar dizinin ana gündemini oluşturuyor.

EŞREF RÜYA 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gürdal’ı Kadir’in elinden kurtarmak için büyük riskler alan Eşref, bu sefer Rus mafyasının hedefi haline gelir. Irmak ise Gürdal’ın yerini öğrenmek uğruna canını ortaya koymaya hazırdır.

Dinçer’in manipülasyonları sonucu kafası iyice karışan Nisan, Eşref’in Afra’nın ölümünden sorumlu olabileceğine giderek inanmaya başlar. Eşref, bir yandan ekiple beraber Gürdal’ı bulmaya çalışırken, diğer yandan kendisine atılan iftiraların kaynağını araştırır. Nisan, kardeşinin cinayetindeki sorumluları bulmak için yılmadan çabalarken, Eşref de hem adını temize çıkarmak hem de Gürdal’ı kurtarmak için harekete geçer.

EŞREF RÜYA 18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nisan, Eşref'e duyduğu aşk ve nefret arasında bir çıkmaza girer. Bir yandan da Dinçer'in Eşref'e duyduğu nefreti fark eden Nisan, Dinçer ile doğrudan ilişkilerinde bir problem olup olmadığını sorgular.

Eşref ise hem ölümünü hem de hapse girmesini istemeyen kişinin kim olduğunu bulmaya çalışırken, "Eğer ben olmasaydım imza atar mıydın?" sorusuyla Nisan'ın Dinçer ile olan anlaşmasının geleceği hakkında bir karar verme zamanının geldiğini gösterir. Peki, Nisan imza atacak mı?

EŞREF RÜYA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Eşref Rüya dizisinin yapım ekibi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekimlerini sürdürüyor. Dizide özellikle modern ve lüks mekanlar, Boğaziçi kıyıları ve şehrin prestijli semtleri ön plana çıkıyor.

Dizide geçen sahneler genellikle Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy gibi İstanbul’un ikonik semtlerinde çekiliyor. Ayrıca bazı sahnelerde tarihi mekanlar ve Boğaz manzaraları tercih ediliyor.